El Concello de Ferrol demanda a la Xunta que active medidas para el control de la población de jabalís

El Concello de Ferrol viene de demandar una vez más a la Xunta de Galicia que active medidas para el control de la población de jabalís ante la reciente proliferación de estos animales. La concejala de Servicios y Medio Ambiente, Ana Lamas, le reiteró esta mañana al gobierno autonómico que “asuma su competencia a nivel gallego” en la materia puesto que “se trata de una especie cinegética, y como tal, está sometida al control por parte de la Xunta”.

La administración autonómica “no está adoptando ninguna medida para reducir la población”, lo que está causando “graves problemas en zonas como Ferrol”, denunció la concejala, tanto en la seguridad de los vecinos como en espacios públicos como parques infantiles o zonas verdes. Por lo tanto, dijo, el Concello “no puede dejarlo pasar” a pesar de que “nada se sabe aún” del marco de colaboración con los Concellos anunciado por la Xunta.

El Concello de Ferrol ya tiene preparada la contratación de un servicio para tratar de controlar la población de estos animales, cuya adjudicación será “inminente” a pesar de que “no es algo que consideremos una competencia municipal, simplemente lo pusimos en marcha ante la constatación de que la Xunta no había pensado hacer nada para resolver este problema”, indicó.

La concejala explicó que la memoria para poner en marcha las medidas de control de la población de los jabalís contempla que antes de su activación será necesario realizar un estudio y censo de la población estimada de jabalís con el fin de estimar el número y tipo de ejemplares que existen en las zonas periurbanas. El plazo para elaborar este censo está calculado en un mes. Va a servir para determinar las zonas de tránsito e incluirá el tipo de trampa mas idónea para la captura selectiva y en vivo, los diferentes emplazamientos y los períodos más idóneos para su colocación. La empresa que preste el servicio podrá valerse de medios como cámaras exteriores, sistemas de videovigilancia, inspecciones visuales de las zonas donde se observen daños, rastros, huellas o cualquier otro signo de su presencia.

Con las conclusiones del estudio, se planificarán las actuaciones de control durante seis meses o hasta que se considere necesario, toda vez que la duración máxima del contrato será de un año. Se señalizará el número, tipo y localización de las jaulas de trampeo, tiempo que permanecerán instaladas, sistema de cebado y el sistema de vigilancia. En principio, se va a emplear una jaula para la captura de piaras y otra de tamaño individual, aunque se podrían instalar más si los responsables del servicio lo consideran necesario en función de cómo vayan evolucionando las capturas.

Si inicialmente el emplazamiento de las jaulas trampa no produce resultados en los plazos esperados, deberán buscarse otras localizaciones. En este caso, cualquier nueva localización que se proponga deberá contar con una nueva autorización de la Xunta de Galicia. Es decir, la “Xunta no actúa, pero exige una autorización para cada paso que demos”, explicó Lamas. Según exige el gobierno autonómico, los ejemplares capturados “recibirán eutanasia por personal veterinario y los cadáveres serán gestionados por una empresa autorizada para su tratamiento y gestión” de acuerdo con la normativa vigente.

El “resumen de todo esto es que la Xunta está descargando en los ayuntamientos el control de una especie cinegética. Pretende que los ayuntamientos nos hagamos cargo de conseguir jaulas, veterinarios y servicios de gestión de cadáveres sin ninguna contribución”, recordó.

La concejala puntualizó que este es un problema “de toda Galicia”, no de un ayuntamiento. “Nosotros, con voluntad y esfuerzo, asumiendo por simple responsabilidad algo que no nos compete, podemos tratar de controlar el número de jabalís en Ferrol, pero esto no va a acabar con el problema, porque los animales se mueven de un lugar a otro con mucha facilidad”, concluyó. “O la Xunta asume sus responsabilidades y articula un plan global, o no va a haber solución para un problema tan grave cómo lo que estamos padeciendo. Y debe hacerlo lo antes posible, como ya le están reclamando ayuntamientos y vecinos en toda Galicia”, explicó Lamas.