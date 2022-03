CC.OO de Navantia acusa a la CGT de manipular y tergiversar información

“Basta ya de manipular la información y tergiversar” señala en un comunicado la sección sindical de CC.OO de Navantia ante la información facilitada a los medios, y publicada , por la Sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol.

“Cada vez tenemos más claro que la estrategia de la CGT es intentar canalizar el enfado por cualquier asunto culpando o incluso

difamando a la representación de los trabajadores y trabajadoras, sin analizar los motivos, razones o argumentos que se les den del resto de organizaciones sindicales.

Las CCOO no respondemos a provocaciones, no queremos ayudar a que los sanos y necesarios debates en el Comité de Empresa sean sustituidos por alguna especie de “sálvame sindical”. Por el contrario de esta vez, y viendo las acusaciones tan graves a nuestra organización, nos sentimos en el deber de aclarar unas cuestiones.

Lo que hay detrás de las incidencias y los atrancos que encontramos en los procesos de empleo en Navantia puede ser sencillo de entender una vez dispongamos de un par de claves.

• En primer lugar, la dirección retrasó las convocatorias deliberadamente con muy variadas argucias, y esto tendrá relación con la subactividad que padecemos desde hace varios años. Mas para eso tuvo que contar con la inestimable ayuda de colaboradores indirectos que facilitaron esos entorpecimientos en los procesos. Solo un ejemplo entre muchos: el 2 de diciembre de 2020, la CGT propuso que el comité estirara los trabajos (revisión minuciosa de las reclamaciones de los TS senior, que supuestamente “le corrían prisa a la dirección”), como moneda de cambio para desbloquear otros procesos de selección. Las otras organizaciones no estuvimos de acuerdo, pues es injusto hacer rehenes a unos trabajadores para arreglar el problema de los otros.

• En segundo lugar se están enfrentando dos modelos de selección muy diferenciados. El modelo que defendemos la mayoría de la parte social, participación masiva en las pruebas, criterios amplios, objetivos y transparentes, y lo de la dirección, con procesos acordes a la empresa privada, requisitos en muchos casos específicos de más, mucho mas dirigidos los criterios que proponen las distintas jefaturas y que suponen dificultades para el control sindical y dificultan fundamentalmente la agilidad de las convocatorias. Pero para llegar a un acuerdo siempre hay que retirar alguna de las exigencias de partida, eso es una negociación. Y de ella salió el acuerdo de las bases, que nada tiene que ver con lo que pretendía la dirección, aunque no lográsemos el 100% de los objetivos de partida. Es importante recordar que toda la parte sindical, sin excepción, conoce la documentación que se debe de aportar en el momento de la inscripción. DNI, currículo, Vida laboral (aunque no se había trabajado), todos los contratos, y en el caso de júnior la titulación relacionadas con la familia profesional de la vacante o en su defecto las tasas conforme se tiene solicitada. A priori no parecía un problema asumir estos requisitos, aun así exigimos que había constado claramente en las convocatorias el descarte en caso de ausencia de estos documentos para que nadie hubiese tenido dudas. A mayores exigimos que cualquier documentación incompleta, errónea o ilegible se pueda rectificar en el proceso de reclamación.

El “falso psicólogo”. Tiene el título de psicólogo. La CGT tiene claro que es ilegal que ejerza si no está colegiado. Si es verdad que lo tienen tan claro, no denunciarlo en los juzgados parece una conducta negligente. Hecha la consulta, en nuestra asesoría jurídica no lo ven tan claro. Si nos enseñan un informe legal sólido que diga eso, apoyaremos tal reivindicación, pero si fuera cómo dicen en CGT, ¿cómo podría ser que el colegio de psicólogos no actuara ante tal intrusión profesional, una vez que ahora ya conocen allí el caso?

Plazas de Compras. Sorprende que en CGT no se escandalizaran o sacaran cartel por los criterios hasta que salen los nombres de los admitidos (pasaron 3 semanas entre la publicación de las plazas y la de las listas provisionales). Y de ahí que nos preguntemos si la queja será porque tanto a Compras (qué según la CGT admitió que los criterios estaban orientados) como la CGT no les cuadren los nombres.

Verter falsas e injustas acusaciones

Una vez explicado lo anterior, entendemos que no es justo seguir vertiendo falsas acusaciones, ni sobre los procesos de selección, ni sobre quienes participan en ellos tanto en el control como en la elaboración, y mucho menos sobre las personas candidatas que superaron un proceso tan duro. ¿Sería oportuno hacer asambleas parciales en las que revisemos el papel que tuvimos cada una de las organizaciones sindicales en este y en otros temas? Ahí rebatiríamos los engaños que se intentaron desparramar.

Desde CCOO esperamos que cuándo se hagan afirmaciones se sustenten en argumentos, no en conjeturas personales e interesadas. Ahora a CGT quiere invertir la carga de la prueba: poder acusar y que sea la persona acusada quien tenga que demostrar su inocencia, por si no fuera bastante que te acusen de lo que mejor les parezca.

Son también muy injustas todas aquellas acusaciones que, cuando pasado el tiempo resultaron ser falsas, nunca fueron rectificadas en el siguiente cartel. Como tampoco vemos de que manera sembrar dudas sobre la limpieza de los procesos puede ser de alguna ayuda para los trabajadores de las industrias auxiliares o para los de Navantia, o para el conjunto de la clase trabajadora.

Las CCOO seguiremos trabajando para defender y mejorar las condiciones de la clase trabajadora, y os pedimos solo que no creáis ciegamente las mentiras o las medias verdades (las más difíciles de detectar). Basta ya de manipular la información y tergiversar”.

Finaliza el comunicado con “Se atribuye a Goebbels la frase -si cuentas, repitiéndola, una mentira grande lo suficiente, la gente finalizará por creer en ella-. Fuera él o fuera otro, estaba equivocado: una mentira repetida mil veces nunca será verdad”.

