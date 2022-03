Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira

El equipo de gobierno local de Ortigueira saca adelante el Festival Internacional del Mundo Celta e importantes mejoras en infraestructuras del municipio con una inversión de 1,07 millones de euros.

En el pleno celebrado la tarde del jueves, día 17 de marzo, PP y Centristas votaron en contra y Primeiro Ortigueira se abstuvo en la votación para la modificación de crédito con cargo al remanente líquido para poder llevar a cabo las iniciativas, claves para el desarrollo social y económico de Ortigueira. El alcalde, Juan Penabad Muras, lamentó la negativa de PP y Centristas y la “posición inentendible de abstención” de Primeiro Ortigueira.

El Concello cuenta con una economía saneada y estable, “grazas á boa xestión do goberno local, polo que, por primeira vez en moito tempo, podemos empregar o remanente de tesourería en beneficio dos veciños”, indicó el regidor. “Sen embargo, houbo que repetir o pleno e levar de novo esta proposta porque non temos unha oposición responsable e preocupada pola cidadanía que facilite proxectos de tal relevancia, moi demandados pola veciñanza”. Muras destacó que “con esta votación demostran os seus fins puramente electoralistas e deixan ver que non lles interesa velar polo ben común”.

Impulso al Festival Celta, motor de la economía local

Dentro de la iniciativa del gobierno local destaca una partida de 400.000 euros para que la organización del Festival Internacional del Mundo Celta comience con las contrataciones del evento. “Este Festival é un dos principais motores da economía local. Cada ano achéganse entre 50.000 e 100.000 persoas ó noso municipio para desfrutar da música folk, o que implica unha importante e necesaria fonte de ingresos económicos para o comercio e a hostalaría local”, explica Muras.

El regidor señaló el impulso que supone también para el ámbito de la cultura, fuertemente castigado por la pandemia de la covid-19. El equipo de gobierno también expresó que este presupuesto se adelanta para ir ejecutando los pasos necesarios para que pueda llevarse a cabo el festival, y que posteriormente se cofinanciará con “achegas doutras administración e patrocinadores, que segundo entren irán reducindo o gasto propio do Concello, pero que agora adiantamos para poder levar a cabo as contratacións, xa que moitas delas precisan facerse con tempo porque teñen que licitarse, polo que necesitamos esta partida económica para poder avanzar”. El equipo de gobierno local incidió en que la inversión inicial se realiza con dinero ahorrado en las arcas municipales.

El regidor se mostró molesto y no comprende “como se pode votar en contra do Festival do Mundo Celta, sabendo que levamos dous anos sen celebralo e da importancia que supón a nivel económico para Ortigueira”. Muras destacó “que a repercusión económica do festival pode multiplicar por dez a cifra de investimento, quedando a gran parte deses cartos no noso pobo”.

Mejora de la seguridad vial

Por otra parte, dentro de las actuaciones en materia de infraestructuras sacadas adelante destaca la mejora de la seguridad vial con la renovación del firme de las pistas de Cernada, San Andrés, viaducto Vilar, estación de Outeiro, Faxin Seixo, Garita, Cal, Loureiros, Barbeita, de Vilar a Casas, A Serra, Escoceses, O Mogallón, Vilarnovo, Gallupa, Barral, Sortella, Escalo de Abaixo y Monteira. Las tareas se llevarán a cabo por un importe total de 338.345 euros.

Se realizarán también proyectos para mejorar la iluminación municipal con el objetivo de hacerla más eficiente y reducir gastos con la ampliación de la iluminación led en Porto de Espasante (18.000 euros), la mejora en el embarcadero de Ladrido (18.000 euros) y todo el interior del mercado municipal (6.000 euros).

Por otra parte, se contempla la redacción del proyecto para acondicionar el solar a medio construir en la calle Salgueiro (18.000 euros), la ejecución del muro de contención de la plaza de San Roque (17.363 euros) y la demolición de uno de los módulos de viviendas de profesores en estado ruinoso para mejorar la circulación y seguridad y crear más espacio para aparcamiento en el entorno del CEIP José María Lage y la biblioteca municipal Juan Fernández Latorre (90.851 euros).