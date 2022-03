Un herido al colisionar una bicicleta y un turismo en Ponte do Porco, Miño

Una persona resultó herida en Miño después de colisionar una bicicleta y un turismo, Volvo. Los servicios sanitarios trasladaron al ciclista herido hasta el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Sobre las doce del mediodía de este sábado, día 19, un particular informó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia –112 de este accidente. Indicaba que en la N-651, en el punto kilométrico 9.5, en la zona de Ponte do Porco, se había encontrado con un ciclista en el suelo pero no aseguraba de que podía tratarse.

A partir de ahí, los gestores del CIAE-112 además de pasar aviso al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, informaron de los hechos a la Policía Local y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Miño y a la Guardia Civil de Tráfico . Igualmente, fueron informados los Bomberos de Betanzos, aunque no fue necesaria su intervención.

Tras llegar al punto, los agentes de la Policía Local confirmaron que se trataba de un choque entre una bici y un turismo con una persona herida, que fue evacuada por los servicios sanitarios al CHUAC.

Instruye diligencias el equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico