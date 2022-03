El Club Rugby Ferrol tuvo un magnífico domingo en A Malata

En la mañana del domingo, se celebró una maratoniana jornada de rugby en A Malata con tres partidos de tres categorías diferentes del Club Rugby Ferrol.

Comenzaba la jornada con el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Gallega del equipo senior, que se enfrentaban a sus rivales Os Ingleses de Vilagarcía. Este partido venía precedido de un resultado superior a 50 puntos a favor de los ferrolanos en el encuentro de ida, que a priori parecía dejar sentenciado el partido a favor de los ajedrezados. No obstante, los arousanos venían con renovada energía para no dejarse ganar fácilmente y ser capaces de demostrar que podían vencer al equipo ferrolano, independientemente del resultado en el encuentro de ida. Ello además, tenía más sentido viendo que el conjunto ferrolano tenía nueve bajas en su plantilla de los encuentros anteriores, y la alineación era bastante novedosa en cuanto a jugadores, obligándoles a ocupar diferentes posiciones no habituales. Así, el comienzo del encuentro fue bastante alterno, con el dominio del oval muy repartido y con ataques de las delanteras, pero en el minuto 5 se adelantó el Club Rugby Ferrol con un ensayo de su zaguero. Las jugadas de los locales aumentaron en intensidad al igual que la de los visitantes, y sin un claro dominio del juego por ninguno de los dos equipos se llega al descanso con un ajustado 12-14.

Al comienzo de la segunda parte, se aumenta el ritmo y velocidad del encuentro traduciéndose en un ensayo inicial que volvió a poner por delante a los locales. El equipo visitante no se rendía y peleaba cada balón con notable intensidad. Los ensayos en ambos bandos se sucedían con dominio para los locales, aunque cierta merma física en los visitantes, y un tanto de desacierto en la defensa, posibilitó un mayor número de ensayos de los de Ferrol. El marcador final quedaba en un 43-24 clasificando al conjunto ferrolano para la final del campeonato de la liga gallega, que será en un único partido en campo neutral en Lalín dentro de dos semanas.

Posteriormente se disputó un partido de la categoría sub-14, entre los equipos de Club Rugby Ferrol, y también Os Ingleses de Vilagarcía, con gran disputa entre los jóvenes contendientes, pero con victoria final para los visitantes.

Y finalmente se disputó el encuentro de sub-18 entre los ferrolanos y el Campus Universitario Ourense, cuyo resultado definiría el Campeón autonómico de la categoría: una victoria con punto bonus para los de Ferrol significaba automáticamente el numero uno de la clasificación gallega sub-18 y, por tanto, el campeonato gallego. Salieron al campo los locales deseosos de cerrar cuanto antes el encuentro pero aún ensayando al poco del comienzo, se encontraron con un equipo bien plantado y con gran resistencia en su defensa, realizando varias acciones de peligro. La resistencia y el aguante de los ingleses no auguraba un cómodo partido para los locales, llegando al descanso con una ventaja de 4 ensayos a 1 para los de Ferrol.

La segunda parte comenzó con una total determinación de resolver el partido a favor de los locales, y eso unido al esfuerzo físico presente en los visitantes, se tradujo en un gran numero de ensayos para los ferrolanos, y por tanto, una clara victoria en el partido. Tras el pitido final, el resultado final pasó a un segundo plano, pues la alegría en el conjunto local venía marcada por ser los primeros de grupo, y por tanto, los campeones gallegos de la categoría sub-18. Este hecho marca un nuevo hito en el palmarés del equipo de la ciudad, pues independientemente de tener todos los años una lucida cantera de jugadores, que además de la selección gallega, han ido a la nacional en sus categorías, nunca se había logrado ser el campeón en la categoría sub-18. La celebración en el campo entre jugadores, miembros del club y familias no dejaba lugar a dudas de la importancia del hecho de ser campeones gallegos. Además este campeonato posibilita jugar el Campeonato de España de categoría sub-18 para el último día de abril y primero de mayo para jugar en Valladolid con la presencia de los mejores equipos de la categoría de toda España.