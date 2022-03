Un millar de vehículo se movilizaron en Ferrolterra en protesta por el precio de los combustibles y la energía

Sobre un millar de de camiones, furgonetas , hormigoneras, palas mecánicas, maquinaria agroforestal, taxis, turismos con remolque y automóviles de particulares en una movilización que ha llegado a superar los cinco kilómetros de distancia, han regresado este miércoles a las carreteras de Ferrolterra en el décimo día de paro en el transporte, al que se han ido sumando en las últimas jornadas más colectivos y sectores en protesta por el precio de los combustibles y la energía, ralentizando el tráfico en los accesos a las localidades de Neda, Ferrol, Fene y Narón.

El polígono de Río do Pozo, en Narón, en la zona de la de plataforma logística de Lidl fue otra vez el lugar elegido para el agrupamiento de los participantes en la protesta. Desde allí han partido pasadas las 10,00 horas de este miércoles por la FE-12en dirección a Freixeiro continuaron por la AC-115 en dirección a Fene y una vez en este municipio girar a la derecha en dirección a Ferrol, atravesando el puente de As Pías, continuando luego por el polígono de A Gándara y desde allí regresando al polígono de Río do Pozo, en Narón.

Bajo el sonido de los cláxons y bocinas, el desfile lento de camiones y vehículos de todo tipo ha ralentizado la circulación teniendo que ser controlada en algunos momentos por las policías locales y guardia civil de tráfico.

El portavoz de los transportistas, colectivo que inició las movilizaciones y al que se han ido sumando otros muchos profesionales de distintos sectores, Antonio Otero, ha manifestado que “estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente, ya que a la movilización de hoy incluso se han sumados muchos ciudadanos, como taxistas, propietarios de pequeños comercios, repartidores y granjeros, y la verdad es que nos sentimos muy apoyados, cada vez somos más”. Ha destacado que el colectivo piensa seguir manifestándose, ya que “encima de la mesa no hay ninguna solución, y ahora que hemos empezado, hemos decido que no vamos a parar y vamos a seguir hasta el final, no sabemos si va ser una semana más, si dos, si tres o un mes, vamos a continuar hasta que tengamos fuerza, pienso que la paralización de las movilizaciones no va a ser para estos días”.