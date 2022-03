El PP pide a Ana Pontón que se pronuncie sobre la sentencia a una ex edil de Fene. El BNG la acata pero no la comparte

QUE SE PRONUNCIE ANA PONTÓN

Los populares consideran “inexcusable” que la líder nacionalista se pronuncie sobre la actitud “propia de regímenes totalitarios” mostrada por la señora Aguilar durante el pleno celebrado durante lo 2017. “Aquel día ya advertimos que estábamos ante un hecho extremadamente grave que atacaba a la democracia de forma inaudita y que ahora se confirma con la sentencia que conocemos en el día de ayer”, apuntan desde el PP provincial.

Intereses partidistas

En este sentido, los populares subrayan que la sentencia emitida viene a confirmar que el vivido aquel 26 de octubre se debió única y exclusivamente a intereses partidistas del BNG, dejando de lado los argumentos jurídicos y, lo más grave, apuntan los populares, coartando la legitimidad política de dos fuerzas –PP y Somos Fene- que representan la voluntad de la mayoría de los vecinos del municipio. “Aquí no vale esconderse detrás de la figura de una edil que fue utilizada como cabeza de turco por parte de la señora Pontón”, subrayan los populares, que defienden que los gallegos tienen derecho a saber sí el concepto de democracia que existe en el BNG pasa por “incitar a no cumplir las leyes y por no respetar las mayorías que establecen las urnas”.

Golpe de estado en Fene

Sobre este asunto, la dirección del PP en la provincia de A Coruña aseguró que, por desgracia, la actitud de los nacionalistas ya no sorprende a casi nadie. “Solo hay que echar un vistazo a los aliados que la señora Pontón escogió en los últimos procesos electorales para entender muchos de sus comportamientos”, apuntan desde el PP. A este respeto, los populares recuerdan que la líder del BNG no tuvo reparos en aliarse con fuerzas independentistas de Cataluña y del País Vasco: las primeras caracterizadas por intentar dar golpes de estado en su territorio y, las segundas, por defender posiciones lejanas de la democracia y próximas a las armas.

“Sí la señora Pontón y el BNG pretenden gobernar en los municipios a base de golpes de estado, o tiene la intención de que Galicia se convierta en una nueva Cataluña, donde los políticos no respetan el Estado de Derecho, que lo diga y que asuma las consecuencias”, concluyeron los populares.

LA POSTURA DEL BNG, NO COMPARTE LA SENTENCIA

Por su parte el consello comarcal del BNH ha emitido un comunicado en el que señala que » Ante la sentencia de la Audiencia Territorial de A Coruña dictada al respeto del juicio celebrado en la Audiencia provincial de A Coruña ante la denuncia que había hecho el portavoz del Partido Popular en Fene –Gumersindo Galego- contra de la presidenta de la mesa de edad – Mariela Aguilar- a la vez que la moción de censura presentada en octubre de 2017 contra el en aquel entonces alcalde del BNG, Juventino Trigo, este Consejo Comarcal quiere manifestar:

1. Respetamos –mas no compartimos en absoluto- el fallo judicial. Tal y como dijimos en el momento del juicio, lástima que un asunto político y administrativo llegara a los juzgados por una venganza personal de Gumersindo Galego, quien presentó la denuncia penitenciaria cuando ya ocupaba de nuevo la alcaldía. Después de la moción de censura que fue adelante en su momento -en abril de 2018- no venía a cuento meter una denuncia personal -no del Partido Popular- contra una concejal que ya ni siquiera estaba a ostentar representación institucional alguna en el ayuntamiento de Fene.

2. Al otro lado de esto, es evidente que la voluntad popular dictó una sentencia muy clara en mayo de 2019; aumentando la representación del BNG en dos concejales –devolviéndole así la alcaldía a Juventino Trigo- bajando en un concejal la representación del PP y haciendo desaparecer a los supuestos tránsfugas. El vecindario de Fene tuvo claro, pues, que la moción de censura presentada entonces en contra del alcalde del BNG por el PP estuvo amparada en un caso -que se evidenció más que clarísimo- de transfuguismo político y con argumentos que no respondían al interés general del pueblo del Fene. Algo que continúa a pasar dentro de la vida política de este país y que al PP no parece preocuparle en absoluto.

3. Reiterar nuestro apoyo a la actuación de la compañera Mariela Aguilar, que representa para tod@ s un ejemplo de compromiso con la ciudadanía de Fene; siempre en la búsqueda del interés público y común del vecindario fenense. Una mujer conocida, reconocida y valorada por su activismo social con el vecindario. Desde el BNG no podemos más que manifestar nuestro orgullo de contar en nuestra organización con compañeras con la entrega y el compromiso de Mariela»