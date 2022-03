Axenda desta «finde» Narón

Venres 25 de marzo de 2022

Actividade: VII Festival Internacional do monólogo teatral “Singular”: Guerra de identidad Hora: 20.30 Lugar: Pazo da Cultura

O monólogo, protagonizado pola actriz Déborah Vukusic, métese na pel dunha muller obsesionada coa figura do seu pai ausente, deportista de elite e miliar na guerra dos Balcáns. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura, a un prezo de 9,50 euros para o público xeral e de 6,65 para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos).

Sábado 26 de marzo de 2022

Actividade: VII Festival Internacional do monólogo teatral “Singular”: Bravas Hora: 20.00 Lugar: Pazo da Cultura

As mulleres galegas son as protagonistas deste monólogo, o segundo espectáculo unipersoal da actriz Isabel Risco. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura, a un prezo de 9,50 euros para o público xeral e de 6,65 para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos).

Domingo 27 de marzo de 2022

Actividade: Coros por la Paz Hora: 12.00 Lugar: Praza de Galicia

O Concello súmase á iniciativa da plataforma Coros por la Paz e xunto con varias agrupacións corais, rondallas e persoas a título particular reunirase para cantar xuntos o “Himno á alegría”, de Miguel Ríos. A cita é un canto unánime para pedir a fin das guerras no mundo.

Actividade: VII Festival Internacional do monólogo teatral “Singular”: Bichocas Hora: 18.00 Lugar: Café Teatro do Pazo da Cultura

“Bichocas” é un espectáculo pensado para a primeira infancia, no que os obxectos e a palabra fan viaxar ó público a través do mundo animal, estimulando a súa creatividade. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura, a un prezo de 9,50 euros para o público xeral, de 6,65 para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos) e de 5,50 para menores de 12 anos