Éxito de la campaña de recogida de ayuda para Ucrania, en Mugardos

Como “tsunami solidario” fue calificada por la concejala de Bienestar Social, Ana Varela, la campaña de recogida de ayuda para Ucrania, realizada por el Concello de Mugardos en colaboración con AGA Ucraína, después de hacer frente el jueves, día 24 de marzo, por la tarde a la primera entrega de material en la sede de la asociación situada en A Coruña.

“Hicimos la primera entrega con dos vehículos de Protección Civil completamente llenos, incluido el remolque. Y digo la primera, porque ahora mismo pensamos que quedan por lo menos dos o tres entregas más” señaló Varela, dejando clara la satisfacción por el éxito de la recogida.

“Los vecinos se están volcando con esta campaña. Las camionetas salieron para A Coruña llenas de comida, ropa, mantas, productos de higiene, de todo… También en Unión Mugardesa recogieron mucho material y por supuesto agradecemos su colaboración” añadió Varela.

Desde el departamento de Bienestar explicaron que el material recogido en el Concello es clasificado en función de su tipología y colocado en cajas debidamente cerradas y rotuladas, para facilitar su categorización posterior en los almacenes de la asociación.

Igualmente desde el Concello confirmaron que se mantiene abierto el punto de recogida y animaron a los vecinos a seguir colaborando. Las personas interesadas en entregar material podrán hacerlo de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes en el servicio de atención al público situado en la Casa do Concello. Ropa (especialmente de abrigo), comida no perecedera (también para bebés), material sanitario (alcohol, agua oxigenada, antisépticos, gasas, suero fisiológico, esparadrapo, vendas, talco, tiritas, guantes de látex o vinilo, máscaras, etc) y otro tipo de material como sacos de dormir, mantas, esterillas, tiendas de campaña y colchones, todo tipo de productos de higiene personal, toallitas húmedas, baterías externas, kit de costura, cerillas impermeables, mecheros o cuerdas, son los objetos más demandados.

EL PUEBLO DE UCRANIA NOS NECESITA MÁS QUE NUNCA

Varela quiso recordar que “después de un mes, el pueblo ucraniano nos necesita más que nunca. Miles y miles de personas siguen huyendo del horror de la guerra, y nosotros podemos ayudar a mitigar su dolor y cubrir algunas de sus necesidades más básicas”

“Como concejala es un orgullo ver la solidaridad de nuestro pueblo y personalmente es muy emocionante poder coordinar este dispositivo municipal que pretende ser de ayuda para que tantas y tantas personas que es este momento están viviendo una situación muy dura, puedan ver que no están solas, que pueden contar con nosotros” finalizó la edil.