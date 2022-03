Cinco toneladas de axuda humanitaria para Ucrania, Narón

Persoal do Centro de Recursos Solidarios de Narón trasladará este venres día 25 de marzo, ó almacén central da asociación AGA-Ucraína, na Coruña, tres toneladas de produtos de primeira necesidade para enviar á poboación de Ucraína.

Todos eses produtos foron doados por particulares e empresas ata o pasado 18 de marzo, a través dunha campaña impulsada conxuntamente polo Concello de Narón e o Centro de Recursos Solidarios de Narón e na que, en conxunto, se recolleron algo máis de cinco toneladas de produtos (5.096, 50 quilos).

Dende o Concello de Narón agradécese publicamente a colaboración de todas as persoas que puideron doar alimentos, roupa e outro tipo de produtos que se requeriron para axudar á poboación ucraína. Así mesmo, agradeceuse a implicación e colaboración dos Centros Comunitarios das Vivendas da Mariña e Manuela Pérez Sequeiros, donde se centralizou a recollida, a maiores do Centro de Recursos Solidarios, instalacións estas últimas donde se clasificaron e empaquetaron as doazóns para trasladalas por estrada.

Roupa de abrigo (térmica), mantas, comida (conservas, precociñados, leite en pó e comida para bebés…), e tamén sacos de durmir, colchonetas, produtos de hixiene persoal, mantas, kits de costura, servilletas húmidas, lanternas, mecheiros, tendas de campaña… e medicamentos (alcohol, auga osixenada, antisépticos, gasas, suero fisiolóxico, esparadrapo, tiritas, máscaras, luvas de látex ou vinilo..) forman parte do material doado.