Los transportistas del carbón de As Pontes acordaron este domingo en asamblea continuar con el paro

«Tal y como está la situación, no tenemos más remedio que continuar parados», ha señalado este domingo el presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, ‘Cholo’ Bouza, después de celebrarse una asamblea en la que el ochenta por ciento de los asistentes decidieron no reiniciar el transporte que da servicio a la central térmica de Endesa que se encuentra parada al no poder disponer de las 82.500 toneladas almacenadas en el puerto exterior de Ferrol.

Endesa había decidido hace unas semanas adquirir cerca de 250.000 toneladas de carbón procedente de Indonesia. La llegada de la materia prima se dividía en dos buques. La entrada del primero de ellos en el puerto se produjo el pasado día 20, cuando se descargaron en Caneliñas unas 82.500 toneladas. La idea era iniciar su transporte de inmediato pero la huelga del trasporte ha imposibilitado su traslado al parque de carbones pontés. Para este martes, día 29, por la mañana, está prevista la llegada de un segundo barco que desestibará unas 162.000 toneladas más de mineral y que también quedarán almacenadas en el puerto ferrolano.

‘Cholo’ Bouza manifestó a Galicia Ártabra que la energía es esencial y en el caso de As Pontes está parada por falta de carbón. «Llevamos quince días parados y quizás sería necesario el contar con unos servicios mínimos. Hay gente que no es consciente de lo que nos estamos jugando y es de esperar alguna solución a lo que está ocurriendo, lo que está claro es que no podemos salir a la carretera con pérdidas »,.

Bouza ha señalado que «una vez que se levante el paro», tendrán que hablar cuatro cosas con Endesa y con Pérez Torres, ya que es esta última empresa la que tiene el contrato del transporte del carbón.

«Pero me imaginó que no habrá ningún problema, ya que las relaciones son buenas», ha dicho, sin llegar a concretar una fecha de cuando pueden retomar su trabajo. «Mientras esté convocada la huelga, nosotros no trabajamos por el acuerdo tomado este domingo por la asamblea»,, ha destacado.