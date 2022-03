Continúan las protestas de los transportistas en Ferrolterra

Las protestas de los transportistas han continuado este lunes en Galicia con apoyos de varias plataformas. Más de medio millar de vehículos, entre camiones, furgonetas, tractores, taxistas y coches de autoescuela, entre otros, han partido a las 11,00 horas en caravana desde el polígono industrial de Río do Pozo (Narón) para protestar por los precios del combustible, una subida que los mantiene en paro desde hace exactamente dos semanas. La manifestación alcanzó la comarca, llegando a Ferrol, Narón, Fene y Neda. Discurrió en dirección a San Mateo, para continuar por la carretera de Catabois, dirección al polígono de A Gándara, puente de As Pías, Fene, Neda y regreso por Narón hacía Río do Pozo.

El portavoz del colectivo convocante en la comarca, Antonio Otero, destacó la alta participación en esta nueva movilización y expresó su confianza en que en la reunión de este martes entre la plataforma y el Gobierno central «se llegue a una solución».

A su juicio, las propuestas acordadas en el seno del Comité Nacional del Transporte la semana pasada no son más que «vender sacos de humo» porque, explicó, «que se rebaje veinte céntimos el litro cuando esta semana va a subir 17 no soluciona nada». En ese sentido, reiteró su demanda de que se «fije un precio máximo para el combustible» y que este se vincule con el coste de las materias primas.

Manifestación este domingo en Narón

Más de mil personas se manifestaron en la mañana de este domingo, día 27, en una marcha a pie que discurrió por Narón, por la carretera de Castilla, entre Freixeiro y el puente de las Cabras, y posterior regreso al punto de partida.

Los manifestantes reclamaron una bajada de los precios de los combustibles, participando en la misma tanto profesionales de la carretera como ciudadanos particulares, familias con sus hijos, al asegurar que a todos ellos les afecta el encarecimiento de los carburantes, para poder realizar sus tareas diarias.