El PP de Ferrol acusa a Mato de «realizar una política sectaria con los niños y niñas»

La concejala del PP de Ferrol, Rosa Martínez, acompañada de la presidenta de la Fanpa Ferrolterra Concepción Arenal Patricia Pérez, manifestó su total desacuerdo con la dirección que están tomando las políticas de ayudas del gobierno de Mato a los niños y niñas que están matriculados en centros públicos o concertados. “Mato intenta dejar fuera de las ayudas de becas de comedor a los alumnos y alumnas que están matriculados en colegios concertados, ya que las bases que proponen para conceder dichas ayudas para el curso escolar 2022-2023 dicen claramente que “nos centros concertados únicamente en concepto de xantar”, eliminando así la beca para el desayuno.

Juega con las palabras para justificar esta «decisión sectaria«, ya que para definir la ayuda de las becas de comedor «primero dice que van dirigidas a los alumnos menores matriculados en centros públicos o concertados en Educación Infantil y Primaria y después para excluir habla de centros, por lo que confirma la ayuda para el desayuno y xantar en los centros públicos, pero en los centros concertados especifica únicamente “en concepto de xantar”«. “Que no nos intente engañar, las ayudas van dirigidas a los menores, nunca a los centros por lo que realiza una clara discriminación a los alumnos matriculados en centros concertados, en nuestra ciudad son mayoría los niños y niñas que van a centros concertados ya que hay más que públicos.«

Por otro lado, proponen que se incluyan las becas de comedor para los menores que cursan la ESO, ya que después de reunirse con la Fanpa Ferrolterra Concepción Arenal les aseguran que se ofrece este servicio también en la ESO, «por lo que se puede dar la situación de hermanos que estén becados en infantil o primaria y los que están cursando la ESO no tengan la beca de comedor, aún teniendo la misma situación familiar.»

Martínez insistió, también, en la necesidad del fraccionamiento de los 100€ de ayuda para material escolar. “Es totalmente inexplicable que en estos tiempos se sigan dando vales en papel como en la época de la beneficencia y no se pueda realizar esa ayuda a través de una tarjeta monedero, que daría posibilidad de realizar las compras en diferentes establecimientos y dignificaría la situación de la familia.«

Además, solicitan que en estas ayudas se incluyan las nuevas tecnologías, «que las han eliminado«, y las familias les trasladan que, en muchos casos, son importantísimas para el desarrollo de los niños con necesidades especiales.

Por último, y algo que consideran «gravísimo«, es que no hayan aumentado el presupuesto para las becas de comedor y las ayudas a la escolarización, «y esto según contemplan las bases puede ocasionar que si el número de solicitantes admitidos supone un importe total superior al del presupuesto, se irá reduciendo proporcionalmente la cuantía individual a conceder«. Este gobierno «no se compromete a que las ayudas lleguen a todos los niños y niñas de nuestra ciudad cuyas familias están en situación de vulnerabilidad». “Mato es un alcalde que no se preocupa de la infancia, es un alcalde frío y distante con los problemas de las familias y, en este caso, no gobierna para todos, discrimina, sin parpadear ni dudar, claramente a la mayoría de los menores de nuestra ciudad” afirmó Martínez.

Desde la Fanpa Ferrolterra Concepción Arenal agradecieron el interés y la preocupación mostrada por el Grupo Popular sobre las mejoras que se pueden realizar en las bases. “Queremos agradecer la colaboración del Grupo Popular, sobre todo, en dos temas que nos preocupan desde hace tiempo como es la inclusión de los desayunos en los centros concertados y que los escolares de la ESO puedan disponer también del servicio de comedor” manifestó Patricia Pérez. Al tiempo que insistió en que todas las mejoras que se consigan serán para los alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos, no para los centros.

Por eso, todas estas propuestas de mejora «serán trasladadas al gobierno local con el objetivo de que mejore las bases tanto de las becas de comedor como de las ayudas para material escolar«, avanzó la concejala Rosa Martínez.