As Pontes presentó el resultado del proyecto «Lembranza do Eume»

El Concello de As Pontes ha concluido la primera fase del proyecto “Lembranzas do Eume” dirigido a recuperar el patrimonio cultural inmaterial de las trece parroquias del municipio y que contó con el respaldo del Ministerio de Cultura, a través de una aportación de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

El proyecto tuvo como protagonistas a 55 vecinos nacidos entre 1920 y 1950, depositarios de la memoria oral de As Pontes, con las que se mantuvieron conversaciones en torno a sus recuerdos sobre las formas de organización colectiva, celebración de fiestas, oficios tradicionales, sus conocimientos sobre la naturaleza y plantas medicinales así como sobre las narraciones orales que escucharon en su niñez.

Vicente Roca, concejal de Cultura apunta que “para poder acceder y recoger la memoria de nuestro municipio ha sido esencial la participación del tejido asociativo pontés. En total participaron veinte cinco asociaciones, tanto de ámbito vecinal como cultural y asistencial, que nos permitieron llegar a los vecinos que compartieron con nosotros sus recuerdos, su memoria oral. En definitiva, la historia de nuestra villa, que gracias a su generosidad, jamás va a ser olvidada”

Un total 34 horas de conversación con los vecinos que permitieron recoger trazos muy significativos de la memoria oral de As Pontes así como de otros aspectos que conforman la identidad de la villa. Entre todos ellos, destacan los testimonios sobre la organización social de las parroquias y sobre como se organizaban los vecinos para hacer frente a los trabajos del campo, diferenciando los trabajos que se realizaban en beneficio de toda la colectividad, como era la construcción de los caminos, de los trabajos que se llevaban a cabo en beneficio propio pero con compromiso de reciprocidad como eran las mallas, y de trabajos en beneficio propio en los que no había esa reciprocidad, tales como «as fías de la e liño ou as esfollas de maínzo»

El trabajo de salvaguarda del patrimonio inmaterial del Concello de As Pontes también permitió recopilar información sobre las formas ancestrales de cuidar la red vial y sobre la figura del capataz, un hombre escogido por los vecinos, encargado de organizar y mandar en los trabajos sobre los caminos. En este trabajo también se recogen testimonios y descripciones orales de cuarenta y cuatro actos festivos de las trece parroquias del Concello, algunos relacionados con lugares desaparecidos a causa de la explotación minera como San Salvador de Illade, Santa Eulalia da Veiga (Portorroibo) o las fiestas del Seixo

También fue posible la identificación de trazos peculiares de fiestas tradicionales de As Pontes, como eran los aguinaldos de Reis, las tradiciones relativas al Carnaval, que era celebrado en todas las parroquias y en el que, además de la gastronomía, estaba presente la tradición de recorrer disfrazados las casas del barrio.

También se identificaron las costumbres de la noche de San Juan, conocida en la mayoría de las parroquias como la “salta” o la “salta do lume” destacando la recuperación de la memoria sobre un juego, a un lado del fuego, que recibía el nombre “rendea”

Por otra parte, acercarse a las personas depositarias del pasado permitió tener un testimonio sobre los trabajos que tuvieron más relevancia en As Pontes recogiéndose información sobre varios oficios, algunos narrados en propia persona por aquellos que lo practicaron como el los oficios de «fragueiro», molinero y costurera, y, en caso alguno, sobre oficios que las personas entrevistadas seguien ejerciendo, como el de «torneiro»

En lo tocante a la relación con la naturaleza se recogen los conocimientos recibidos por transmisión oral relativos a la plantas medicinales y a sus usos, principalmente las destinadas a curar catarros y golpes aunque durante las entrevistas también aparecieron remedios para dolencias causadas por el aire, como el «fogosalvo» y el «mal da teupa»

Finalmente, con respeto a la tradición oral se recogieron varias formas toponímicas antiguas sobre el Río Eume, el origen del nombre de la parroquia de Bermui y sobre los moros, figuras mitológicas de la tradición gallega que normalmente aparecen ligadas a restos prehistóricos.

Elena López, concejala responsable de la puesta en marcha de Lembraza del Eume remarca que «este proyecto va más allá de la recogida de la tradición oral. Su importancia radica en la transmisión, generación tras generación, de conocimientos y técnicas que contribuyen a crear un sentimiento de identidad y continuidad. Sirve para crear un vínculo entre el pasado y el futuro, a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial cambia y evoluciona constantemente, cada nueva generación lo enriquece y este trabajo es nuestra pequeña aportación a salvaguardar la tradición oral, nuestras gentes y sus recuerdos»