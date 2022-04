«Es el único acontecimiento de Ferrol que nos pone a todos de acuerdo» (Mari Pepa Antón, pregonera de la Semana Santa Ferrolana)

(P.S.)-Entre “sonrisas y lágrimas” y a escasas horas de que se de el pistoletazo oficial a los actos de la Semana Santa Ferrolana tuvimos la ocasión de entrevistar a Pepa Antón, la encargada de ofrecer el Pregón que en esta ocasión se desarrollará este sábado, día 2 en el Teatro Jofre. Sonrisas, siempre muestra una “buena cara” y lágrimas porque la entrevista la mantuvimos en la Parador de Turismo y desde allí se puede ver la hornacina en la que se encuentra un Crucificado situada en la pared del Convento de las Esclavas, donde antiguamente estaba la capilla de San Roque, Pepa hizo alusión a este Crucificado en varios momentos del encuentro y las lagrimas aparecieron en sus ojos.

Mari Pepa Antón es una mujer luchadora, de las que hace amigos con facilidad, de fácil verbo, de las que no les cuesta pedir disculpas, enérgica, vital, y muy ferrolana. Abogada, escritora, poeta, ligada desde hace años a medios de comunicación. Fue elegida para llevar adelante el Pregón en el año 2020 pero la llegada de la pandemia lo impidió e hizo que tras dos años podamos disfrutar de su prosa y de su verso y además ya en el marco tradicional del teatro Jofre, después de un periodo en la concatedral de San Julián.

Ella se define “como una ferrolana nacida en Madrid un 12 de septiembre, en la clínica Ruber, calle Juan Bravo, y me bautizan en la iglesia del Pilar al lado de dicha clínica. Nacer en Madrid, que es el centro puro de España, con ese cielo maravilloso y limpio que solo pudo pintar Velázquez, y en Juan Bravo, que es la calle del gran comunero de Castilla, eso imprime carácter. Y yo creo que esos tres meses que yo viví en Madrid me dio ese … que diría yo, un aire un poco revolucionario, un aire que me obliga a decir siempre que yo prefiero siempre morir de pie que vivir de rodillas”.

-Una madrileña…pero muy ferrolana…

-M.P.A.-”Soy ferrolana nacida en Madrid, porque los ferrolanos nos podemos permitir el lujo de nacer en donde nos da la gana”.

-¿Y eso de que la eligieran pregonera de la Semana Santa … como le sentó?

–-M.P.A.-”Eso fue… es que la Junta de Cofradías no me ha podido hacer el regalo más grande que me han hecho nunca. Una emoción impresionante el que hayan confiado en mi.

La Semana Santa es una semana muy especial para Ferrol y entonces el que me hayan nombrado a mi pregonera de la Semana Santa de mi Ferrol pata que yo pueda hablar y que la gente me escuche.

Yo lo que he intentado hacer en este Pregón , no se si lo conseguiré, es llegar al corazón de la Semana Santa y al corazón de todas las personas que me quieran escuchar, si lo consigo será una maravilla., pero no se si lo lograré porque es muy difícil.

Y como digo, que hayan confiado en mi, que me hayan permitido hilvanar unos cuantos torpes versos para dedicárselos a lo que es el Amor más sublime que ha acontecido nunca ya no solo en la historia de los seres humanos sino en todo el universo, que es el Amor infinito de Dios hacía todos nosotros pues es que si me han permitido eso a ver si lo consigo …no lo se (sonríe) esperemos a este sábado. Repito que ha sido un regalo muy maravilloso y siempre estaré enormemente agradecida”.

-¿Y esa frase de que los ferrolanos viven la Semana Santa..es así?.

–-M.P.A.-”Yo creo que hasta arriba, la viven hasta el fondo de su corazón, católicos y no católicos. Es algo tan importante que es el único acontecimiento de Ferrol que nos pone a todos de acuerdo, todos estamos emocionados e ilusionados con la Semana santa. Da igual desde los que están más profundamente enraizados en la Fe hasta los que el que no cree en nada, bueno no cree en nada… veremos a ver porque yo siempre digo esa frase que me encanta “” para quien no sepa rezar, que venga por estos pares, veras que pronto lo aprende, sin que se lo enseñe nadie””, y estos mares es la vida y el mar de la vida es un mar proceloso, a veces es tranquilo, a veces se pone terrible, a veces hay una tempestad espantosa, y por eso digo..”” que venga por estos mares””, al final te darás cuenta que es imprescindible la mano de Dios”.

-Hablamos de Ferrol … pero ¿cómo son los ferrolanos?. ¿Cómo los ve?

–-M.P.A.-”No te lo podría decir. Cada uno…yo creo que hay … pues mira si somos desgraciadamente ,tras la bajada del censo, unos 65.000 almas, yo creo que todos son diferentes. Todos con sus particularidades. Yo llevo en un programa en la televisión local unos diez u once años y me ha enriquecido una barbaridad porque tuve la posibilidad de conocer a gente que yo desde mi casa no podría nunca haber conocido. Y he podido conocer a gente maravillosa , fantástica, increíble, gente que te deja con la boca abierta , que hace unas cosas alucinantes, que tienen una superación fantástica, entonces … lo que decía cada persona es un mundo, somos 65.000 diferentes ferrolanos”.

-Y volviendo a la Semana Santa, ¿influye en ella ese carácter marinero, de la Armada, de esa gente que ha venido y viene de Cartagena, Murcia, Cádiz, a vivir a Ferrol ?

–-M.P.A.-”Claro, eso es fundamental, porque Ferrol es una ciudad que está hecha, construida por y para la grandeza de España. ¿qué quiere decir esto?, pues que el Rey, Fernando VI, Felipe V, Carlos III, … hacen que de un pequeño puerto, maravilloso, estratégicamente impresionante, se convierta en el gran astillero de la Armada de la Corona de España. Por lo tanto, de una población de unas cuatrocientas almas Ferrol se convierte en un núcleo, en muy pocos años, de caso 13.000 habitantes. Y toda esa gente viene de Cataluña, del País Vasco, de Castilla, de Andalucía, de Murcia, de todas partes. Es la ciudad de toda España y nuestra Semana Santa lo que tiene es todos los matices de todas esas otras Semanas Santas , por ejemplo el matiz de la Semana Santa andaluza, ¡como no! Si hay cientos de andaluces, si y se llegó en algún momento a decir que Ferrol era una provincia más de Andalucía. La maravillosa y austera Semana Santa castellana que te estremece por su belleza absolutamente limpia, espiritual, ,.. nuestras gaitas que endulzan todo lo que es las caricias a la Virgen, claro …en la Semana Santa ferrolana está representada la España entera, y como señalaba en la pregunta, no solo la Armada, aquí ha venido gente de todas partes por ejemplo para hacer grandes almacenes de trigo porque había que suministrar a esa Armada, y todo eso es lo que forma el gran Ferrol. Y a todo se suman los grandes astilleros, y como Jorge Juan a donde va es a Inglaterra, y trae lo mejor, no solamente las ideas sino también a grandes ingenieros”.

-Ferrol ¿una ciudad ilustrada?

–-M.P.A.-”Totalmente, Ferrol es el gran puerto ilustrado por excelencia. Total y absolutamente. ¿Qué luego no se pudo llevar a efecto porque había un proyecto maravilloso para el barrio de la Magdalena, todo a base de soportales, pero … faltaba dinero. Los astilleros son majestuosos, fijaros en aquellas gradas de los doce apóstoles, Ferrol es fantástico, lo que pasa es que siempre ha habido ciclos, de momentos que ha ido para arriba, que ha ido para abajo, Parece que ahora vamos a ir para arriba por las fragatas y por la nueva concepción de Europa que está teniendo la terrible guerra de Ucrania, se va a potenciar el tema del gas licuado, yo siempre he estado en contra de instalaciones de gas en la ría, pero bueno ahora se va como digo a potenciar; como todo lo relativo a armamento ya que se va a aumentar el porcentaje destinado a Defensa y aquí Ferrl contará mucho porque construimos los mejores barcos del mundo.”

-Ya casi finalizando y volviendo al tema del pregón. ¿ Cómo se siente a pocas horas en la que será su protagonista?.

–-M.P.A.-”Pues muy ilusionada, nerviosa no, y ojalá que les guste a los que acudan al Jofre. Ofreceré unos cuantos versos, con todo mi amor al gran Amor, y al sublime amor que es Jesucristo”.

-Y un secreto, unos ciudadanos son del Madrid, otros del Barça…eso en lo deportivo, con relación a nuestra Semana Santa …¿Mari Pepa Ánton a que imagen le tiene mayor devoción? (aquí surgen las lágrimas)

–-M.P.A.-”Yo, del fútbol el Racing (sonríe). Desde muy pequeñita he ido a todas las Semanas Santas. Tengo unas fotografías, mas o menos con mis tres años, e iba con las Fontenla que vivían al lado de Dolores, eran primas de Demetrio Casares, y siempre me llevaban allí, estoy con la palma. Después toda mi vida…yo a todas. Porque el Cristo de los Navegantes es emocionante, la Virgen de la Merced es una verdadera delicia, el Cristo de la Misericordia de Dolores … que te cuento, la Virgen de los Dolores de la que tengo la medalla de honor que le dieron a mi abuelo Alberto Fernández en el momento en que se fundó la Cofradía del Cristo y él salía acompañando a la Dolorosa, la Piedad con ese fajín de almirante de la Armada me fascina, luego la Virgen de las Angustias ese coger al Niño roto en sus manos con ese dolor y amargura, y la Orden Tercera con esa imagen de la Soledad que va llorando bajo el dosel. Y que cuento de San Pedro, del Cristo de la Buena Muerte, de la Magdalena, es que todas me fascinan.

Y luego el Cristo que tenemos ahí enfrente ( en la pared del convento de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada). Ese es mi Cristo ( lágrimas en los ojos de Mari Pepa), al que le rezo todos los días.

Porque me ha ha ayudado tantas veces y me ha hecho tantos milagros que no os lo podéis imaginar.

Me ha ayudado cuando estuve en momentos tremendos. En la vida, cuando se muere mi padre, cuando te pasan esas cosas…y él siempre está en la calle, no tienes ni que entrar en la iglesia a buscarlo siempre esta ahí, y a Ese le rezo todos los días por la mañana y por la noche».