El PP de Ferrol critica la «nocturnidad y alevosía» del gobierno municipal con el pliego del mantenimiento eléctrico

El portavoz municipal adjunto del PP de Ferrol, Alejandro Padilla criticó, una vez más, la actitud «despótica y autoritaria» de Mato y de su gobierno que «hacen y deshacen a su antojo sin tener en cuenta que es un gobierno minoritario, un gobierno de ocho frente a una corporación de 25″. “Es vergonzosa la actitud del gobierno de Mato que se cree con el absoluto poder coartando y privando de ejercer a los grupos municipales su derecho a fiscalizar y trabajar por Ferrol”.

Padilla acusó a Mato de practicar «día sí y día también una política oscurantista para su propio beneficio, apurando su campaña personal». “Lleva a Junta de gobierno, con nocturnidad y alevosía, un pliego para el mantenimiento eléctrico de la ciudad sin consultar nada a los grupos municipales, no conocemos el contenido del mismo y, por lo tanto, no hemos podido realizar aportaciones que redunden en beneficio de la calidad del servicio”. «Ni siquiera se ha dado cuenta en la comisión de Urbanismo acerca de este pliego, y como siempre nos hemos tenido que enterar por los medios de cuáles son las intenciones de este gobierno». “Cómo sabemos que supondrá una importante mejora en la calidad del servicio, como vende la concejala, si no podemos compararlo con el anterior pliego”, «el afán acaparador de este no gobierno no tiene límites. Primero yo, segundo yo y tercero yo esta es la única meta de Mato.»

El popular afirmaba que «lo que no dicen es que han tardado tres años en presentar un pliego y que mientras tanto este servicio ha estado en una situación irregular». “Mato ostenta el récord de tardanza en presentar un pliego, y se cuelga una medalla tratando de engañarnos diciendo que es una muy buena noticia para la ciudad, pues llega tres años tarde” afirmó.

Como grupo mayoritario de la corporación exigen su derecho a conocer el pliego del contrato de mantenimiento eléctrico de la ciudad, así como poder realizar las aportaciones que consideren oportunas «para mejorar la prestación de un servicio que nosotros sí consideramos fundamental y más teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra el precio de la energía que lleva una subida imparable en España desde el 2021″. “En vez de asfixiar más a los ferrolanos lo que tenemos que hacer es ayudarles, con mejores servicios y conociendo sus necesidades y escuchando sus preocupaciones, algo que no hace Mato” afirmó el portavoz adjunto Alejandro Padilla.