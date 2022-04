El Tercio del Norte recibió la medalla de honor de la Junta de Cofradías y Hermandades de Ferrol

«Recibo esta distinción con un tremendo orgullo puesto que con ella en esta noche se recuerda a los cientos de infantes de Marina que recorrieron las calles de la localidad acompañando a las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María en sus diversas advocaciones» Estas palabras pronunciadas por el coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, José María Sanz Alisedo tras recibir en nombre de la Unidad la Medalla de Honor de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana muestran, un poco más, la integración, la vinculación estrecha, entre los infantes de Marina y los ferrolanos tras aquel 21 de octubre de 1771 día en el que entraron por primera vez en el Quartel de Nuestra Señora de los Dolores

La entrega de esta distinción se llevó a cabo en el transcurso del acto del Pregón celebrado en la tarde de este sábado, día 2, en el extraordinario marco del teatro Jofre.

Pasadas ocho de la tarde se encontraban en la primera planta del teatro el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos; el presidente de la Junta de Cofradías, César Carreño Yáñez y hermanos mayores y presidentes de las Cofradías y Hermandades.

Asimismo asistieron al acto, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato Escalona; el Almirante Jefe del Arsenal, Ignacio Frutos Ruiz; Ana Lamas Villar, concejal socialista y diputada, en representación del presidente provincial de la diputación; los ediles Antonio Golpe Díaz, Julián Reina Villalllón, y Mayte Deus Trasobares; así como el edil vice portavoz del grupo popular Javier Díaz Mosquera. También estaba presente y firmó en el libro de oro la pregonera, Mari Pepa Antón Fernández.

Firma en el Libro de Oro

El coronel José María Sanz Alisedo firmó en el libro de oro de la Junta General. Quedó plasmado el sentir del representante del Tercio del Norte “En nombre de todos los que antes que yo mandaron el Tercio del Norte para agradecer de corazón la concesión a la Unidad de la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías y Hermandades y para manifestar el orgullo por la distinción y mi compromiso en apoyar en la medida de lo que pueda a los hermanos y cofrades y así contribuir al engrandecimiento de la Semana Santa de Ferrol. Que la Virgen del Carmen os ayude en vuestra importante labor”.

Y ya seguidamente, tras firmar en el libro de oro todos los presentes asistieron al acto del pregón y entrega de la medalla de oro.

La vinculación de los militar con la Semana Santa de Ferrol

La periodista Raquel Rodríguez fue la encargada de presentar el acto de entrega señaló que “La vinculación de lo militar con la Semana Santa en Ferrol data de los primeros tiempos de la presencia de la Armada en la localidad, impulsada de la mano de los marinos procedentes de las bases navales de Cádiz y Cartagena, en cuyas regiones esas conmemoraciones religiosas estaban muy arraigadas. Fue por los años cincuenta del siglo pasado cuando se inició la participación moderna del Tercio del Norte en las procesiones de la Semana Santa, primero con la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, de la que el coronel jefe tuvo el honor de ser nombrado hermano mayor efectivo, para posteriormente colaborar con las de Dolores, Soledad y Santo Entierro.

Actualmente la tropa de Infantería de Marina , con su uniforme tradicional luciendo la sardineta en las bocamangas y las franjas rojas en el pantalón, contribuye a dar solemnidad a las salidas procesionales de la Virgen de la Esperanza, Cristo de los Navegantes, Cristo Yacente, Nuestra Señora de las Angustias y Santo Entierro. Con ello se manifiesta la vinculación de la Armada con las tradiciones de esta localidad, tan arraigadas en sus ciudadanos”.

Por parte del secretario de la Junta, Fernando Iguacel Selle, se dio lectura al acta de concesión de la medalla de honor de fecha 9 de noviembre de 2021. “Desde la Semana Santa de Ferrol queremos rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han compuesto, componen este Tercio Norte y que ha colaborado y colaboran en todo aquello que las cofradías le solicitan, en general, y en concreto su Unidad de Música que lleva años participando en nuestras procesiones”.

Seguidamente el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, César Carreño, procedió a la entrega de la medalla de honor, enmarcada, al coronel José María Sanz entre prolongados aplausos de los asistentes.

Con tremendo orgullo

Tomó entonces la palabra el coronel José María Sanz señalando que “En nombre de los integrantes del Tercio del Norte, de los oficiales, suboficiales y tropa que durante tantos años participaron en las salidas procesionales de la Semana Santa de Ferrol les agradezco la concesión de la medalla de honor de la Junta. Recibo esta distinción con un tremendo orgullo puesto que con ella en esta noche se recuerda a los cientos de infantes de Marina que recorrieron las calles de la localidad acompañando a las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María en sus diversas advocaciones y con una gran responsabilidad puesto que esta distinción nos obliga aun más si cabe a mantener el firme compromiso de apoyar esta celebración tan importante para Ferrol.

La vinculación de la Armada con la Semana de la Pasión es muy antigua, quizá impulsada por aquellos marinos procedentes de otras regiones en las que esta conmemoración religiosa ya estaba muy arraigada. No podía ser de otra forma puesto que el miedo a las condiciones naturales a las que se enfrentaban en las largas y duras navegaciones hacían nacer en los hombres de la mar una expresión de religiosidad muy particular que animaba el espíritu en esa lucha entre el hombre y la naturaleza y la vigilancia para sobrevivir frente a las fuerzas que se levantaban en la mar. Los marineros miraban sus miedos al enfrentar la intensidad y la violencia de los mares haciendo surgir un fuerte llamamiento espiritual especialmente una profunda devoción mariana , la Estrella de los Mares que se convirtió en faro y guía de las gentes de la mar. Bien nos lo enseñaban a nosotros en las Escuela Naval Militar “”el que no sepa rezar que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie””.

Aquellos piquetes de la Infantería de Marina, con música y banda, que escoltaban los pasos con las armas a la funerala, a caja destemplada y cornetas con sordina, pasaron a reducirse con el paso del tiempo, pero nunca se redujo el respeto de sus miembros a la celebración, ni el apoyo del Tercio del Norte a esta tradición tan arraigada que manifestarán un año más los infantes de Marina que saldrán a las calles luciendo la franja roja roja partida en el pantalón y la sardineta en las bocamangas.”

Finalizó agradeciendo “una vez más a la Junta de Cofradías y Hermandades la concesión de esta medalla y no me queda más que desearos a todos que la Virgen del Carmen nos permita disfrutar una Semana Santa sin sobresaltos, que el tiempo nos acompañe, para que el esfuerzo y la dedicación de los hermanos y cofrades se vean recompensados”.

De nuevo aplausos, muchos aplausos, como agradecimiento de los ferrolanos a una Unidad que ya es, desde siempre, algo de todos.

Concierto

La parte final del acto estuvo a cargo de la Unidad de Música del Tercio del Norte bajo la dirección del capitán Luís García Cortizas.

Ofrecieron un pequeño concierto de marchas tradicionales, con las que suelen acompañar a las imágenes de la Semana Santa Ferrolana, declarada de Interés Turístico Internacional.

En el programa figuraron “Virgen de las Angustias” de José Romo; “Hosanna in Excelsis” de Oscar Navarro; “Getsemaní” de Ricardo Dorado; “Esperanza Marinera” de Abel Moreno; y “Semana Santa Ferrolana” de Rafael Moreno, miembro de la Unidad de Música que fue muy aplaudido por los asistentes dándose así final a este acto que abre el programa oficial de la Semana Santa de Ferrol.