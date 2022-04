El Club Rugby Ferrol cae en la Final de la Liga Gallega ante Kaleido Universidade de Vigo

El domingo a las 12:30 de la mañana en el campo de futbol de Vilatuxe, en Lalín , se disputó la final de la liga autonómica gallega, entre el Club Rugby Ferrol y el Kaleido Universidade de Vigo, con victoria para los vigueses por un resultado 45-17.

Ambos equipos lleganban a este segundo encuentro tras haber obtenido el campeonato de la zona norte y sur, respectivamente, dirimiéndose de este modo a un único partido el campeón gallego. Tras unos 8 minutos de inicio igualado, la presión del equipo vigués se hizo evidente y consiguieron el primer ensayo del partido. La disciplina, el orden y la coordinación de estos en el terreno de juego, no dejaba evolucionar las jugadas del equipo ferrolano. Estos basaban gran parte del juego en el trabajo de sus delanteros, pero no acababan de encontrar las manos de sus tres cuartos y alas para rematar las jugadas en el campo del contrario. El acierto de los de Vigo, unido a pérdidas y errores de los de Ferrol, provocaron más ensayos en el minuto 20, 23 y 36, mientras que los ferrolanos solamente anotaban un golpe de castigo poco antes de la finalización de la primera mitad, dejando un marcador de 24-3.

Al comienzo de la segunda parte, los de Ferrol salieron algo más centrados presionando al rival y sumando ensayos en el minuto 49 y 52, acortando distancias a 24-17. Pero los de Vigo permanecían firmes en su estrategia, sin perder los nervios ni la compostura, ante la mejora del equipo del norte. Nuevamente pequeños errores fueron bien aprovechados por el conjunto vigués anotando nuevos ensayos que dejaban el marcador final en un 45-17. Tras la entrega de trofeos, se procedió al tradicional “tercer tiempo” entre ambos equipos, en un festivo ambiente que daba lugar al remate de la temporada autonómica.

El trabajo para ambos conjuntos no finaliza con este partido, pues ahora, ambos conjuntos, junto con otros de diferentes partes de la zona norte peninsular, encaran la fase de ascenso donde optarán a un puesto en División de Honor «B».

En declaraciones propias del preparador técnico Juan Pablo Chorni, el partido «fue un encuentro favorable a Vigo, donde nosotros no nos pudimos acomodar al juego, y eso provocó que nos hiciesen una diferencia en tantos larga, y que nos obligó a jugar con una presión que no ayudaba a mejorar el orden necesario para poder encarar la final como nos gustaría. La pudimos acortar en la segunda parte, pero no fue suficiente para afrontar con éxito el partido. Las sensaciones y las emociones como corresponden a una final no son positivas, pero estoy contento con el empeño que pusieron los jugadores en un conjunto mermado. Pero nuestro objetivo es recuperarnos, especialmente de las bajas que tenemos en nuestro plantel y encarar la fase de ascenso a la que nos tenemos que enfrentar para optar a jugar la División de Honor «B».”