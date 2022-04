El pontés Senén Barro candidato a la silla «q» de la Real Academia Española

El Pleno de la Real Academia Española (RAE) votará este jueves 7 de abril la elección del candidato a ocupar la silla ‘q’ de la institución, vacante por el fallecimiento de Gregorio Salvador el 26 de diciembre de 2020. Los aspirantes son la informática e investigadora Asunción Gómez y el científico computacional y físico gallego Senén Barro, ambos expertos en inteligencia artificial.

De acuerdo con los estatutos de la RAE, cada una de estas candidaturas está avalada por tres académicos. La de Asunción Gómez (Azuaga, Badajoz, 3 de septiembre de 1967) cuenta con el respaldo de Luis Mateo Díez, Pedro R. García Barreno y Salvador Gutiérrez Ordóñez.

Mientras, la de Senén Barro (As Pontes de García Rodríguez, 21 de noviembre de 1962) tiene el apoyo de Luis María Ansón, José B. Terceiro y Miguel Sáenz.

La RAE tiene un total de cuarenta y seis sillas académicas. Actualmente, además de la ‘q’, están vacantes las letras ‘A’ y ‘X’, cuyos anteriores titulares fueron, respectivamente, el filólogo Manuel Seco y el poeta Francisco Brines. La filóloga Dolores Corbella ha sido la última en entrar, el pasado mes de febrero, para ocupar la silla ‘d’.

Los vigentes estatutos de la RAE establecen que «elegirá la Academia sus individuos entre las personas que considere más dignas, en votación secreta y, como mínimo, por mayoría absoluta de votos». El académico electo tomará posesión leyendo un discurso en junta pública en el plazo improrrogable de dos años a partir de su elección.

Senén Barro

Senén Barro Ameneiro , nacido el 21 de noviembre de 1962 en As Pontes de García Rodríguez, es un físico y profesor universitario gallego .Tiene una licenciatura y un doctorado en física de la USC . Es Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1995 .

Fue director del Departamento de Electrónica y Computación de la USC de 1993 a 2002 . También ocupó el cargo de Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, asumiendo el cargo el 17 de junio de 2002 y siendo sustituido por Juan Casares Long en 2010 .

Actualmente es investigador colaborador e investigador responsable de numerosos proyectos y contratos de investigación, internacionales en la Unión Europea , estatales y nacionales.

Realizó estancias de investigación en Royal Free Hospital , Department of Medical Informatics , London , University of Maryland, Electrical Engineering Department , USA , University of California, Berkeley, Department of Electrical Engineering and Computer Sciences , USA, Bristol University, Department of Engineering Mathematics , Great Gran Bretaña .

Barro dirige en Galicia el centro tecnológico Citius, donde pelea por que su centenar de investigadores puedan trasladar sus descubrimientos a la sociedad. Porque, más allá de la mente científica de este catedrático en Inteligencia Artificial y ex rector de la Universidad de Santiago, se asoma alguien preocupado por los demás y por el mundo en que vivimos. En una entrevista desde Citius poco después de enviar a su gente un correo recordándoles que a Isaac Newton le golpeó la manzana confinado por la peste allá por 1665, Barro llama a los «señores poderosos» a darse cuenta de que, para salir de esta, hay que actuar en conjunto. Porque «ya no hay males locales, los males se globalizan».