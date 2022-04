El alcalde de As Pontes se reúne con el secretario de estado de Agenda Urbana y Vivienda

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso se reunió el martes, día 5 de abril, con el secretario de estado de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, David Lucas, y el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, para abordar los trabajos realizados por el Ayuntamiento de As Pontes para la implementación de la Agenda Urbana 2030 en el municipio.

González Formoso, al fin del encuentro, destacó la importancia de ser una de las 121 entidades locales a nivel de estado y una de las siete localidades gallegas, elegidas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española.

«Es una clara apuesta por As Pontes que queremos agradecer al Ministerio, representado por el Secretario de Estado de Agenda Urbana, y que nos permitirá revisar y actualizar los retos del municipio, configurando un modelo de desarrollo urbano ambiental, social y económicamente sostenible, para participar en el futuro de la gestión del parque de viviendas, en el urbanismo sostenible, en la economía circular y en definitiva en todos aquellos proyectos que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos ante un reto importante y esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía para conseguirlo» indicó el regidor local.

Por su parte, el secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, incidió en la calidad del proyecto con el que el Ayuntamiento se presentó al programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de Agenda Urbana Española, diseñado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

«Intentamos elegir los mejores proyectos, aquellos que estaban rozando la excelencia. Elegimos 121 proyectos para todo el país y esto dice mucho de la propuesta presentada desde As Pontes. Se optó por As Pontes por su trayectoria, porque tiene soluciones para los problemas actuales a los que se enfrentan las entidades locales y además porque tiene perspectiva de futuro. Soluciones que no son sólo buenas para As Pontes sí no que van a ser un ejemplo en el que se van a fijar muchísimos ayuntamientos en Galicia y en España. Desde el Ministerio estamos esperando la conformación del proyecto para poder emularlo y extrapolarlo a otros municipios españoles»

En ese sentido, José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia apuntó que «lo que se busca con el diseño de la Agenda 2030 es un modelo de buenas prácticas para que los ayuntamientos, y en este caso concreto, para que los ayuntamientos gallegos, a través de esta primera experiencia puedan darle continuidad a estos proyectos pilotos en cada uno de sus territorios. Ya nos consta que hay municipios que están trabajando en esta línea, marcando sus objetivos de gestión, a 10 años vista, en relación al medio ambiente, movilidad o la eficiencia energética»

Agenda Urbana Española

La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano.

Constituye, además, un método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y personales, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.

Esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado se articula alrededor de un Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 líneas de actuación, poniendo a disposición de quien esté interesado en su implementación, un verdadero “menú a la carta” para que puedan elaborar sus propios Planes de acción.

Todo eso desde una amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.