Xornada formativa sobre os Fondos Europeos Next, Narón

O salón de actos da Cooperativa do Val acollerá este xoves, día 7 de abril, a xornada formativa sobre os fondos Next Generation organizada polo Concello de Narón e na que colabora a citada entidade, tal e como recordou o edil de Promoción Económica, David Pita.

A convocatoria terá lugar ás 18.00 horas e poderán asistir todas as persoas interesadas. Beatriz Alonso, licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía, na especialidade de Administración Pública, pola Universidade Complutense de Madrid, será a persoa encargada de informar aos asistentes.

O fondo Europeo de Recuperación permitirá a España obter 140.000 millóns de euros a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia España 2021-2023. A transición ecolóxica, a transformación dixital, a igualdade de xénero e a cohesión social e territorial son as áreas nas que se vertebrarán as citadas axudas europeas.

Dende o Consistorio animouse a asistir a esta xornada formativa a todas aquelas persoas que desexen coñecer máis polo miúdo o tipo de fondos que chegarán de Europa e como poder acceder ós mesmos e tramitalos, no caso de consideralo oportuno para materializar ou reforzar proxectos empresariais.