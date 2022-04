Finalización da campaña de prevención e control da vespa velutina, Narón

O Concello de Narón retomou a través da Concellería de Seguridade Cidadá e do Speis e da de Medio Ambiente, dirixidas polos edís Román Romero e Santiago Galego, respectivamente, a campaña de prevención e control da vespa velutina.

A través da mesma, coincidindo coa tempada primaveral, dende ambas áreas incidirase na necesidade de que 0s veciños instalen trampas a nivel particular para poder reducir o número de niños de velutinas no verán.

Dende o Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón dispoñen dun programa de prevención da vespa velutina encamiñado a controlar a poboación desta especie invasora. No mesmo incídese sobre o perigo que supón esta especie para as persoas e tamén se explica como construír trampas artesanais para capturalas, que se poden realizar con materiais sinxelos e colocar en diferentes ubicacións para capturar ás raíñas.

As trampas e o líquido atraínte poden ser caseiros, como a cera vella fermentada, cervexa negra, sirope de grosella ou de arandos… que deben repoñerse ós 7 ou 15 días, dependendo do tempo, porque se fai calor evapórase antes, e do volume de vespas capturadas.

Os meses de abril e maio son os máis indicados, tal e como apuntan expertos na materia, para capturar ás raíñas, que unha vez instaladas no niño secundario adícanse a poñer ovos ata que morren, xa no inverno.

A maiores, o Concello mantén tamén un convenio de colaboración coa Asociación Galega de Apicultura, a través da Concellería de Medio Ambiente, e que inclúe tamén colaboración para desenvolver unha campaña de sensibilización medioambiental baixo o lema “Stop vespa velutina”. A través da mesma incídese na importancia do trampeo primaveral e da colocación de trampas para capturar ás raíñas nas hortas e xardíns.

O edil de Medio Ambiente avanzou que dende o Concello se convocará próximamente unha xornada informativa, aberta á cidadanía en xeral, donde se explicarán os fundamentos do trampeo para optimizar as capturas e que ofrecerá persoal da delegación en Ferrolterra de AGA.