Salón nupcial a beneficio de Asotrame

Todo a punto para el Wedding Pack Solidario Cásate no Camiño. El salón de bodas que se celebra en la Ciudad de la Cultura a beneficio de Asotrame reunirá este fin de semana a unas cuarenta empresas del sector nupcial, convirtiéndose en punto de encuentro entre parejas casaderas y proveedores de servicios.

Voluntarios de la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea colaborarán en el buen funcionamiento del certamen, además de informar sobre el trabajo de la entidad. Tal y como apunta Rosa Echevarría, presidenta de Itics, entidad organizadora del evento, en este foro solidario participarán alrededor de 40 empresas de toda Galicia expertas en bodas. Y añade que los negocios que contrataron espacio abarcan “todos los tipos de servicios necesarios para inspirarse a la hora de dar el sí quiero”. Todo para que puedan tener la boda de sus sueños.

En esta línea, cabe anotar que, en la cita, además de espacio para wedding planners, firmas de moda para novios, maquillaje, peluquería, flores, fotografía y vídeo, habrá hueco para la gastronomía, la música, los regalos y otros “imprescindibles” del convite (dj, fotomatón, ilustraciones…) y tampoco faltarán las ideas para un buen arranque del matrimonio.

La idea de Cásate no Camiño no es otra que favorecer el contacto entre todas estas firmas y las parejas que están inmersas en los preparativos de sus enlaces. Detallan desde la organización que, por el momento, ya han confirmado su asistencia más de un centenar de parejas. No obstante, apuntan que desde la página web www.weddingpacksolidario.com aún es posible descargarse gratuitamente la entrada para acercarse. Una invitación que hacen extensiva al público en general que esté interesado.

El evento tiene un marcado carácter solidario, ya que Itics donará la recaudación del certamen (cuotas de las firmas participantes, menos los gastos de suministros y servicios) para financiar las actividades de Arte y salud que Asotrame impulsa en hospitales públicos gallegos, con el objetivo de dar soporte emocional a los pacientes en aislamiento de las plantas de hematología.

Los voluntarios de Asotrame tendrán un papel activo en el salón nupcial, colaborando en las tareas de apoyo de la organización e informando al público participante interesado en el trabajo que desarrolla la asociación, con especial atención a los proyectos que lleva a cabo para humanizar la sanidad.

Además, firmas colaboradoras como S & S Hecho a mano y la ilustradora Laura Molero estarán presentes con sus trabajos y habrá un puesto de venta de merchandising.