FeC rompe relaciones con el gobierno local y podría pedir reprobación y dimisión de Mato, por el tema de jardines

Ferrol en Común ha emitido en la tarde de este sábado un comunicado en el que a raiz del tratamiento por el gobierno local del tema de los trabajadores del jardines señala que rompe las relaciones con el gobierno de Ángel Mato y que si en el plazo de una semana no da una salida positiva al tema reprobará y pedirá la reprobación y dimisión del alcalde.

En el comunicado se señala que “ En el día de hoy (sábado), el grupo municipal de Ferrol en Común, tuvo constancia de unos hechos que hacen imposible cualquier tipo de acuerdo con el gobierno local, y producen la condena y repulsas más absolutas: Las reivindicaciones de los trabajadores de Parques y Jardines, ignorados, vilipendiados y puestos en la picota por parte del propio alcalde en varios medios de difusión públicos, no solo no tuvieron eco por parte de Mato, si no que incluso son menospreciadas con la peor de las actitudes que una patronal totalitaria puede tener: en el día de hoy, los trabajadores en huelga de Parques y Jardines fueron testigos de como su labor era suplida por trabajadores de Urbaser; estos últimos tuvieron que atender, perplejos, indignados y amenazados las órdenes directas del gobierno local para limpiar zonas del Cantón y otras, escoltados por las fuerzas de seguridad y bajo una supuesta excusa de salubridad.

Ferrol en Común considera que hay líneas rojas que no deben ser en ningún caso sobre pasadas: los derechos humanos, el feminismo, los derechos laborales, son línea de combate permanente y defensa inexcusable para un gobierno progresista.

Rompe relaciones

Las circunstancias de hoy provocan que el grupo municipal de Ferrol en Común rompe cualquier tipo de relación con el gobierno supuestamente socialista encabezado por el señor Mato, que puede compartir o no las reivindicaciones de los trabajadores, pero nunca amenazar, pisotear y, desde la atalaya del poder, aplastar con el desgaste de quien cobra del erario público por atender a la ciudadanía.

Cabe recordar que ante todo, esas personas que van a la huelga, son personas, personas con familia que pierden salario por reivindica mejores condiciones. Ese simple hecho merece el más absoluto de los respetos, y más desde unos valores de la izquierda que propugna la igualdad y justicia social como principios innegociables y del máximo respeto

Reprobación y dimisión



FeC insta al señor Mato a convocar de forma inmediata a los grupos municipales a fin de dar respuesta a esta agresión inédita en la historia de la democracia local, a reponer la situación anterior y a, por fin, licitar un pliego que recoja las mejoras laborales pactadas en un documento que es ley: el convenio colectivo entre trabajadores y empresa para un mejor servicio a la ciudadanía de Ferrol, de no producirse en esta semana, FeC pedirá en el pleno del Ayuntamiento a reprobación y dimisión del señor Mato, incapaz de tener el mínimo decoro y respeto por un derecho fundamental como el derecho a la huelga».