Agenda Ferrol-Zona Norte, domingo 10 de abril de 2022

–Quedan 265 días para finalizar el año.

-Domingo de Ramos

-Día de la Ciencia y la Tecnología.

-Día del Investigador.

-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Miguel de los Santos, Macario, Apolonio y Ezequiel.

TAL DÍA COMO HOY

-(1976)-Muere en Ourense Ramón Otero Pedrayo. Escritor e intelectual gallego, miembro de la Xeneración Noss (n. 1888)

-(1986)-Nace en Ferrol Alejandra Prieto Sánchez, . Es una entrenadora de baloncesto. Hija de Pablo Prieto entrenador internacional de fútbol sala.

EL TIEMPO EN FERROL

-Se anuncia un día con chubascos dispersos. Una temperatura máxima de 21 º y una mínima de 11º. Lluvia probable 50 % . Humedad 67 %. Viento ligero de 6 a 18 km/h.

El sol sale a las 7.59 horas. Se pone a las 21,10 h.

HORÓSCOPO

¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 10 de abril?-Aries.

SEMANA SANTA 2.022

-En la capilla de los RR.PP. Mercedarios este Domingo de Ramos ( de 12.30h a 14.00 y de 17.00 a 21.00h. la imagen de la Virgen de los Cautivos estará en Veneración.

–la Cofradía de la Soledad abrirá este Domingo de Ramos al público una exposición titulada “Vida de Cofradía”. Bajo una carpa instalada delante del Parador de Turismo, los cofrades de la hermandad estarán trabajando en la preparación de los tronos, colocando imágenes y flores, a la vista del público. La idea es acercar a la gente tareas que habitualmente se desarrollan en el interior de los templos. La carpa permanecerá abierta hasta el Domingo de Resurrección, toda la Semana Santa.

(procesiones zona norte-ver en portada del periódico)

EN LO CULTURAL

-A las 19.00 horas en el teatro Jofre el grupo de teatro de la Sociedad Medulio pone en escena “A farsa das zocas” de Ricardo Carvalho Calero.Entrada gratuita.

EXPOSICIONES Y MUSEOS

En Ferrol

-Museo Naval. Entrada gratuita. En la Sala de Usos Múltiples Exposición ”La Armada hoy”.

El horario de apertura al público será el habitual, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30. Hasta el 30 de abril.

-El centro cultural “Torrente Ballester” presenta la exposición “A cuadratura do círculo” de Eduardo Hermida. Hasta el día 27 de abril.

-Museo de Historia Natural, en plaza de Canido. Entrada gratuita.

-En el castillo de San Felipe, dos muestras. «A evolución das defensas da ría» y «Evolución do Castelo de San Felipe». Con entrada libre y gratuita se pueden visitar de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 en horario de mañana y de 16.00 a 20.00 en horario de tarde.

-Museo de la Construcción Naval, en Herrerías.

En Fene

-En la Casa da Cultura exposición de pintura “Universo Feminino” de Carmen Prado. Hasta el día 29.

EN NARÓN

-A las 18.00 horas en el Pazo da Cultura. La propuesta para el público familiar e infantil de esta semana es esta obra de títeres “A cazola de Lola”, a cargo de la compañía Tanxarina. Una niña llamada Lola es la protagonista, siempre acompañada por su cazo, que lleva a todas partes y que en un momento dado llega a complicarle la vida. El precio de las entradas es de 9,50 euros para el público general, de 6,65 para abonados, parados y personas con carné xove o de estudiante (hasta 25 años) y de 5,50 para menores de 12 años.

EN MUGARDOS

-El concello organiza una andaina en colaboración con la Asociación de Montefaro “Mugardos Camiña: ruta por terras de Cervás”.

La ruta por las tierras de Cervás, de siete kilómetros y medio de largo programada para este domingo se enmarca dentro del programa municipal “Mugardos Camiña”. Salida a las 10.00 horas desde el Casino de Cervás.

EN AS PONTES

–La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios de As Pontes, Cohempo, celebra una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas Queixo do Eume, que finaliza este domingo. (de 12.00 a 15.00 horas y de 19.30 a 23.00 horas. )

Los establecimientos participantes ofrecen tapas hechas con quesos del Eume a un precio de 2 euros.

En estas jornadas participarán los locales: Cervecería Jardín, A Caseta do Parque, Mesón de Pepe, Mesón O Martínez, A Fervenza de Somede, Mesón 7 camiños, La Capilla, Mamma mia! y Venus.

Además, también habrá platos especiales elaborados con este ingrediente en Dellapiccola, La Bodega y Casa Teresa.

Todos los participantes entrarán en el sorteo de 6 visitas a la Queixería do Eume con tentempié incluido además de una degustación de las distintas elaboraciones.

EN ORTIGUEIRA

-El municipio de Ortigueira acoge hoy domingo la celebración de la primera prueba puntuable del Campionato Galego de Andadura, evento deportivo organizado por la Federación Hípica Galega.

Las pruebas del campeonato se desarrollarán en la avenida Juan Luis Pía Martínez (junto a la estación del ferrocarril) de las 11.00 a 14.00 horas y de las 16.30 a 18.00 horas.