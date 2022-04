O BNG de Ferrol insta ao alcalde a solucionar os problemas de persoal do Concello

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol considera que o alcalde da cidade «non pode seguir mirando cara outro lado a respecto dos problemas de persoal do Concello: xardíns, bibliotecas e traballadores de deportes.»

Instan ao alcalde de cidade, Ángel Mato, a «mudar a súa actitude fronte a estas problemáticas, a obriga do goberno municipal é atopar unha solución as mesmas«. É por isto, que o BNG considera preciso que o goberno local «adopte as medidas oportunas para solucionar estes conflitos, dialogue cos mesmos e deixe de tentar reprimir ou vulnerar o dereito á folga de todos estes traballadores.»

O BNG lembra que en diferentes ocasións tiveron feito ao goberno local propostas para mellorar a xestión dos servizos municipais e a situación do cadro de persoal «entre as que se atopaba a remunicipalización dos servizos, a día de hoxe privatizados, moitos deles sen contrato.»