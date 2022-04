El VI Torneo Internacional de ajedrez de Mugardos abre sus inscripciones

El Concello de Mugardos, en colaboración con la Escola Ferrolá de Xadrez, acogerá los días 14 y 15 de mayo el VI Torneo Internacional de Mugardos. La competición se disputará en el Centro Cívico de Mugardos.

El Torneo está reservado para deportistas con ELO FIDE menor de 2400, siendo valedero para ELO FIDE y abierto a todas las edades. De no tener licencia federativa, la organización se hará cargo de facilitarla.

Habrá trofeos para los tres primeros puestos: Senior, Veterano, Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10. En la ceremonia de clausura, se sortearán 15 libros de ajedrez entre los participantes presentes.

El sistema de juego es suizo a 5 sesiones, en horario de mañana y tarde. El ritmo de juego será la 60’30´´/jugada. La ceremonia de clausura será al final de la 5ª sesión. El límite máximo de participantes es de 40 jugadores.

Las inscripciones tienen un precio de 10€, estando exentos los deportistas de Mugardos. Pueden formalizarse en el correo electrónico xoanrei@gmail.com.

Para más información, puede consultarse la web municipal: https://mugardos.gal/vi-torneo-internacional-de-mugardos/