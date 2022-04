La CIG denuncia que Navantia no cumple acuerdos del plan estratégico 2018-2022

El sindicato CIG ha denunciado que muchos de los acuerdos establecidos en el Plan estratégico 2018-2022 de la empresa naval pública Navantia están sin cumplir.

A través de un comunicado ha detallado que días atrás se reunió la Comisión de seguimiento a petición de la parte social, en donde según el sindicato nacionalista «la dirección de la empresa ofreció datos genéricos de su ejecución».

El sindicato estima que «no se cumplieron de forma más o menos correcta las salidas de trabajadores con unas condiciones sociolaborales conquistadas durante muchos años y la entrada por otros en unas condición inferiores», ya que todos los operarios al cumplir los 61 años pasan a un sistema de prejubilación.

Ademas, estima la CIG que el proceso de incorporaciones en los dos astilleros de la ría de Ferrol «aun están muy atrasado y no al ritmo de las salidas, con el que esto supone para la situación de empleo en la comarca».

CARGA DE TRABAJO

La CIG también ha asegurado que «en la reunión se constata que la consecución de la carga de trabajo no fue la esperada, que las inversiones no sirvieron para modernizar la compañía» y que en el caso de Ferrol, no se ha materializado «ni nuevas instalaciones, ni digitalización, ni robotización». Además, ha criticado «los dos años de vacío de trabajo, con lo que supuso para el empleo en la industria auxiliar».

En cuanto al nuevo convenio, que también llegó con este plan, la CIG estima que «lo único que consiguió fue el abaratar los costes de personal, perdiendo derechos a la vez que fueron retrasando las nuevas incorporaciones y paralelamente se externalizaron muchas actividades.

También trasladan que en dicha reunión se les ha anunciado la preparación de un nuevo Plan, «sin concretar», llamado Navantia 5.0 y sin período de duración.

La central sindical ha aprovechado para criticar la actitud de las federaciones de CC OO y UGT, ya que «les falta tiempo para pedir otro plan en la prensa, utilizando groseramente la reunión, cuando lo que se trataba era de analizar el vigente».