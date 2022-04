Ola Ferrol-Canto a la paz, temas de la Armada, Lalo Picallo y García de Quesada

Carlos Barcón LA SEMANA SANTA Y EL OTRO SUFRIMIENTO. ​Han comenzado las procesiones de la Semana Santa, mostrando una vez más, que entre otras cosas, se trata de una demostración pública de espiritualidad. La espiritualidad se encuentra en cualquier expresión artística de mérito, en una bella obra de ingeniería, de escultura, música o de pintura, entre otras. Y lo digo en mi condición de pintor aficionado. La religiosidad de un hombre o de una mujer de fé, no cambia con los desfiles procesionales, sean más o menos vistosos, más o menos organizados o ataviados, porque está sustentada por otras miras más transcendentes y menos tangibles. La sociedad sigue igual de creyente e igual de impía cuando se recoge el último paso que antes de salir el primero. ​Uno que, entre otras actividades, es pintor, o por lo menos aficionado a la pintura desde hace muchos años, a la par que romántico e idealista y, por supuesto, inconformista… soy también creyente, y desde luego, desde siempre, me siento preocupado por la vida y el ser humano y es por eso, cuando todavía aún están frescos en nuestras memorias los horrores de diferentes guerras, vemos como otra vez se ha disparado el resorte de los enfrentamientos, provocados como todos sabemos por individuos especialistas en más hijos de Satanás que de Dios, capaces de envolver a sus semejantes en las tinieblas de la destrucción y de la muerte, en una clase humana que más bien tendríamos que llamar antihumana, y que nos toca sufrir y padecer por lo que viene ahora ocurriendo en ese país llamado Ucrania, poniendo al descubierto esa condición de hombres buenos y malos, siendo los primeros los que quieren la paz y los malos la guerra. La paz, como sabemos, nos lleva a la realización del destino común; la guerra a la destrucción de aquel destino. Toda guerra es un auténtico genocidio que nos convierte no en un animal que fatalmente cumple el ciclo de la existencia, sino en el peor monstruo engendrado por la naturaleza, el único capaz de producir muerte infecunda. ​Fueron los llamados hombres buenos los que han hecho prosperar al mundo y por el contrario, los malos son los responsables de su destrucción. El hombre bueno no mata ni quiere tan siquiera que se mate. El malo necesita matar, es esa su vocación. Y es que en estos periodos de la historia en que aparece el hombre satánico, su poder negativo domina los instintos de todos, y triunfadores absolutos, nos llevan por los fértiles campos para llenarlos, como estamos viendo, de horror y esterilidad. El Padre de todas las cosas, el Creador, estamos seguros contemplará dolorido el destino absurdo de sus criaturas predilectas,

aquellas a las que le regaló precisamente la música de la palabra, la gracia de la risa, la abstracción del pensamiento, el buen hacer artístico… Allí, en su trono de Luz y Eternidad, Dios ha sufrido y sigue sufriendo, por siempre, en la infinidad de los tiempos viendo a esa casta de hombres que lo mismo genera santos que demonios y nos deriva a pensar que el hombre es un ser muy pequeñito y, por mucho que avance intelectualmente, siempre habrá algo inmenso que estará, que duda cabe, muy por encima de su inteligencia. Y esto precisamente es lo que creo deberá mantener el espíritu religioso en el hombre y por ello, refugiado sobre todo en el Arte, pienso y siento que el arte nace en el hombre como una forma de expresar su necesidad de Dios y de engrandecer lo que le rodea. Nunca de destruirlo, ni ser el hombre un lobo para el hombre. Cabría recordar lo que dejaría escrito la Sagrada Escritura, inspirada y revelada: «Cristo es nuestra Paz… No se puede buscar la paz «fuera de Cristo». Cristo de los Navegantes Fernando García Cadiñanos, que encontramos como un hombre muy sencillo, dialogante, eficaz y elocuente en sus palabras todas pronunciadas en su homilía, fervorosas y cálidas sobre todo, en homenaje a los hombres de la Mar toda, y por añadidura a la «Parrocheira», a la Virgen del Socorro, a quien, en su momento y tiempo, el recordado Carlos Pesqueira, le dedicaría ese poema « Ella piadosa transmite/ cuando ya todo está en calma/ a su Hijo crucificado/ la oración de la barriada:/»Cristo de los Navegantes/ Faro y Guía de las almas/ derrama tu bendición/ en las humildes moradas/ de mi barrio marinero/ que en fervorosa plegaria/ hasta ti eleva sus preces/ y se arrodilla a tus plantas/. Y dentro de la dulce brisa marinera de la fachada de nuestro puerto, del barrio de Ferrol Vello, con muy nutrida representación del pueblo, se celebró la Misa y la procesión del Cristo de los Navegantes. La primera presidida por nuestro obispoque encontramos como un hombre muy sencillo, dialogante, eficaz y elocuente en sus palabras todas pronunciadas en su homilía, fervorosas y cálidas sobre todo, en homenaje a los hombres de la Mar toda, y por añadidura a la «Parrocheira», a la Virgen del Socorro, a quien, en su momento y tiempo, el recordadole dedicaría ese poema «Ella piadosa transmite/ cuando ya todo está en calma/ a su Hijo crucificado/ la oración de la barriada:/»Cristo de los Navegantes/ Faro y Guía de las almas/ derrama tu bendición/ en las humildes moradas/ de mi barrio marinero/ que en fervorosa plegaria/ hasta ti eleva sus preces/ y se arrodilla a tus plantas/. NOTICIAS DE MARINA Ayuela Azcárate enfoca, entre otros, el tema recientemente aprobado por el Gobierno sobre la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en donde se considera la seguridad nacional como ««la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos»». Asimismo en ««Avanzar en materia de gestión de crisis, favorecer la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos y desarrollar la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las amenazas híbridas»». Y siguiendo cerca de la mar, reseñamos algunos trabajos publicados en el último tomo de la «Revista General de Marina» y en donde su Director, el coronel de Infantería de Marina,enfoca, entre otros, el tema recientemente aprobado por el Gobierno sobre la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en donde se considera la seguridad nacional como ««la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos»». Asimismo en ««Avanzar en materia de gestión de crisis, favorecer la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos y desarrollar la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las amenazas híbridas»». Por su parte el CN (r) Miguel Zafra Caramé, enfoca el tema «Los primeros circunnavegantes», en donde, entre otros aspectos, reseña los nombres de los tripulantes que formaron parte de la expedición que salió de Sanlúcar de Barrameda en cinco naves un 20 de sept. del 1519 y completaría la primera Vuelta al Mundo en aguas del Golfo de Guinea a bordo de la nao Victoria el 5 de Junio del 1522, siendo su capitán Juan Sebastian de Elcano, natural de Guetaria. El CC Gabriel Pita da Veiga Subirats, aporta un trabajo sobre «Gestión del tiempo en Estados Mayores. ¿ El nuevo recurso más preciado?» y el CF Augusto Conte de los Ríos, escribe sobre «El tutor y la formación en valores en un mundo digital. Lecciones del Covid-19.»» Sobre «La guerra híbrida en búsqueda de un marco conceptual estandarizado«, escribe el TN Armando Rubio García y el también TN Alberto Hernández de la Fuente, lo hace sobre «Nueva doctrina de seguridad interior D-CP-O1 (B)». El Tte Coronel de Intendencia ferrolano Fernando Soto Maceiras, aporta un interesante trabajo sobre «La formación de los Oficiales de Intendencia: cambiar para continuar»». El CN (r) ferrolano Marcelino González, dentro de su espacio «La Mar en la Filatelia», aporta un interesante trabajo sobre «Claudio Alvargonzález Sánchez. Homenaje filatélico«. En la sección fija de «Libros y revistas», entre otros, el CC Ing. Raúl Villa Caro, nos informa sobre el libro 011-«Técnicas de construcción naval», de los autores Primitivo González, profesor catedrático y doctor ingeniero naval, del también doctor ingeniero naval, el mugardés José Deus López, de Juan de Dios Salamanca Giménez y de Antonio Couce Casanova. En sus páginas se recogen el conocimiento acumulado de la ingeniería naval, la cual ha permitido la construcción de buques, plataformas y otro tipo de artefactos marinos a lo largo de la historia. FERROL Y SU MAR ARTEAGA (1972-2022), con ese acto previsto para el día 21 de abril, con inauguración y mesa redonda. Ferrol, sobre todo en su historia socioeconómica depende especialmente de la geografía que rodea su casco urbano, concibiendo por tanto la estructura de la propia ciudad en su aspecto de trabajo en esa industria básica radicada en la construcción de buques de guerra y hasta hace poco en mercantes. Ello ha dado desde siempre un multiforme mundo de trabajo, una población laboral, bien de nuestra primera entidad naval y militar, amén de su estimable número de empresas auxiliares colaboradoras, como son ahora Navantia y Astano, que precisamente el Museo de la Construcción Naval Exponav nos recordará con la botadura del gigante(1972-2022), con ese acto previsto para el día 21 de abril, con inauguración y mesa redonda. LA OTAN, UN PUNTO DE VISTA ESPAÑOL Rubén García Servert, Embajador Nicolás Pascual de la Parte, Almirante Fernando del Pozo Garcia, y Generales de División Jesús Argumosa Pita y Alfredo Sanz y Calabria. Esta Jornada reúne un papel de expertos que analizarán los contenidos que, en el Nuevo Concepto Estratégico, debiera promover España a juicio de los ponentes, para que este documento responda a los intereses esenciales de nuestro país. Se trata de alejar el foco de los acontecimientos actuales y de los acuerdos aliados para fijarlo expresamente en el interés estratégico de España, todo ello como contribución a la reflexión sobre el futuro Concepto Estratégico que se aprobará en la Cumbre de Madrid a finales del próximo junio. Y la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, anuncia para el día 21 del actual, a las 17.30 horas, en su sede sita en Arturo Soria 287, de Madrid, de una jornada sobre El nuevo concepto estratégico de la OTAN, UN PUNTO DE VISTA ESPAÑOL, a cargo del Tte Gral EA, Embajador, Almirante, y Generales de DivisiónEsta Jornada reúne un papel de expertos que analizarán los contenidos que, en el Nuevo Concepto Estratégico, debiera promover España a juicio de los ponentes, para que este documento responda a los intereses esenciales de nuestro país. Se trata de alejar el foco de los acontecimientos actuales y de los acuerdos aliados para fijarlo expresamente en el interés estratégico de España, todo ello como contribución a la reflexión sobre el futuro Concepto Estratégico que se aprobará en la Cumbre de Madrid a finales del próximo junio. LALO PICALLO, / insimar, premiado Eduardo Picallo Gómez, presidente de la empresa INSIMAR, un ya veterano creador empresarial, cultivado, letrado, lleno de pensamiento y reflexión, junto a la mar de toda la vida, ya que en su largo recorrido ha sido testigo y actor del nacimiento de Astano, marino mercante, y amante de la ciudad ferrolana. Entre los premiados por Galicia Ártabra Digital, en su reunión celebrada el pasado día 12, en el Parador de Turismo, corresponde al titulado de empresarios/emprendedores al significado ferrolano, nacido en La Graña,presidente de la empresa INSIMAR, un ya veterano creador empresarial, cultivado, letrado, lleno de pensamiento y reflexión, junto a la mar de toda la vida, ya que en su largo recorrido ha sido testigo y actor del nacimiento de Astano, marino mercante, y amante de la ciudad ferrolana. Un más que merecido premio para este ya veterano personaje de una empresa vinculada, entre otros, a la industria naval y militar y siempre a disposición del propio Ferrol para aclarar, ampliar, discutir… sobre cualquiera de los temas que afecten, como decimos, a la construcción naval presente y del futuro. GARCÍA DE QUESADA Y FERRER, marino y pintor. Y acabo con arte pictórico, ya que rebuscando documentación al respecto, me gustaría saber algo más sobre el marino de guerra, nacido en Ferrol, llamado José García de Quesada y Ferrer, dedicado por su afición a la pintura, habiendo realizado, entre otras obras, el cuadro titulado «10 de marzo de 1895» que representa la pérdida del Crucero Reina Regente, ocurrida precisamente en aquellas fechas. Por tanto agradecería a quien tenga un poco más de información sobre este significado marino/pintor, nos la haga llegar. Gracias. Responder Reenviar