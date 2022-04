Primer Consello Territorial de Participación Cidadá, no local social do Val, Narón

O primeiro dos Consellos Territoriais de Participación Cidadá programados ata o mes de xuño na cidade de Narón terá lugar este martes, día 19 de abril, ás 16.00 horas no local social do Val.

Así o indicou a concelleira de Participación Cidadá, Catalina García, que recordou que as persoas que desexen asistir a estas convocatorias deberán confirmar previamente a súa asistencia enviando un correo electrónico á dirección: escolaparticipacion@naron.es ou no teléfono 603 865 413.

As datas e horarios de cada unha destas convocatorias pode consultarse a través da web do Concello de Narón e das redes da Escola de Participación.

A edil naronesa será a encargada de presidir estas convocatorias, ás que asistirán outros representantes da corporación local e concebidas para que as entidades participantes compartan a súa actual situación, as actividades que teñen previsto levar a cabo este ano e analizar entre todas e todos a dinamización da participación.

Os encontros, que teñen unha duración aproximada de hora e media, están abertos á participación das entidades asociativas do municipio e moderará os persoal técnico da Escola de Participación de Narón.

Esta mesma semana tamén terá lugar, o xoves 21, o convocado ás 19.00 horas no local social Virxe de Fátima, en Freixeiro e este mes tamén se desenvolverán os previstos no local social do Couto, o día 26, 18.00 horas, e no da Sociedade Cultural e Recreativa A Pombiña, en Pedroso, o día 27 , ás 18.00 horas.

No mes de maio programáronse os de Piñeiros, o día 3 ás 19.00; Doso, o 5 ás 18.00; o de Xuvia, o 10 ás 18.00; o de Sedes, o 12 ás 18.00 horas, nos seus respectivos locais sociais e os de San Mateo, o 19 ás 18.00 horas na Escola de San Mateo, o de San Xiao, o 24, o do Alto o 25 e o da Gándara o 31, estes tres ás 18.00 horas e nos respectivos locais sociais.

En xuño levaranse a cabo os dous últimos, o día 2 en Santa Icía- A Solaina, ás 18.00 horas no local social de Virxe do Mar e o 7 en Castro, ás 19.30 horas, no local social “O Paraxe”