El sábado finaliza el plazo para apuntarse en la lista de sustitución de los GES de Mugardos

El concejal de Personal del concello de Mugardos Miguel Mahía informó este lunes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes para la bolsa de trabajo en la categoría de oficial 2.a para el Grupo Municipal de Emerxencias Supramunicipal (GES) con sede en Mugardos.

Las bases específicas que rigen este proceso selectivo fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado miércoles 13 de abril (número 71) después de ser aprobadas por Resolución de la Alcaldía y tienen como objeto la creación de una bolsa de trabajo que sirva para la cobertura, mediante la contratación laboral temporal, de las ausencias que se produzcan en los puestos de Oficial de 2.a del grupo de emergencias supramunicipal.

Los requisitos generales para participar en este proceso son tener la nacionalidad española, no padecer ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desenrollo de las función, tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, no haber sido separado del servicio o despedido mediante expediente disciplinario de ninguna Administración ni encontrarse en la situación de inhabilitación, no estar inhabilitado o en situación equivalente, ni ser sometido la sanción disciplinaria o equivalente, estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria, graduado escolar o equivalentes a los efectos laboráis y estar en posesión del permiso de conducir tipo C.

El proceso para seleccionar a los aspirantes a integrar la bolsa de trabajo será el de concurso-oposición. Previo a la fase de oposición se evaluarán los méritos alegados y justificados documentalmente por los aspirantes en sus respectivas solicitudes de participación. Los puntos obtenidos en la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición. La fase de oposición será posterior a la fase de concurso y constará de tres ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Una vez superado el proceso de selección, y con carácter previo a su ingreso en el grupo, los admitidos realizarán un curso de carácter teórico-práctico que se impartirá por la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP). La participación en este curso podrá excepcionarse en caso de que el candidato cuente con el ciclo de formación de grado medio de técnico en emergencias y protección civil o certificado de profesionalidad de extinción de incendios y salvamento.

Las personas interesadas en participar podrán presentar su solicitud en modelo normalizado conforme a las bases, ya sea de forma manuscrita o digitalmente, por la persona interesada o por su representante legal, y deberán solicitarlo preferentemente veía sede electrónica. El plazo de presentación de instancias finaliza el sábado 23 de abril.