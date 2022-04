Falleció el sacerdote Manuel Ares Fernández, párroco de As Pontes-As Somozas

A los 53 años de edad ha fallecido en el hospital “Arquitecto Marcide” de Ferrol el sacerdote Manuel Ares Fernández (Ribadeo 1968) quien actualmente desempeñaba el cargo de párroco de la UPA As Pontes-As Somozas.

Ordenado en Mondoñedo el 1 de mayo de 1995 ejercía como Párroco in solidum de la UPA As Pontes-As Somozas, que agrupa las parroquias de Aparral (Santa María), O Deveso (Santa María), Espiñaredo (Santa María), O Freixo (San Xoán), Piñeiro (San Martiño), As Pontes (Santa María), As Pontes (San Mamede), Recemel (Santa María), Roupar (San Pedro Fiz), Seixas (Santa María), As Somozas (Santiago Seré) y Vilavella (Santa María). Durante años fue cura responsable de las parroquias de Piñeira, Ove y Vilaselán, en Ribadeo

La capilla ardiente está instalada desde las 18.00 horas de este martes en la iglesia parroquial de Santa María hasta las 17.00 horas de este miércoles en donde se celebrará un funeral de cuerpo presente, presidido por el obispo de la diócesis, Fernando García Candiñano.

Posteriormente el cadáver será trasladado al cementerio municipal de Ribadeo en donde a las 17.15 horas recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame a su madre, Emma Fernández Fernández, a su hermano Ángel y demás familia así como a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol por tan irreparable pérdida.