O BNG propón que Ferrol solicite fondos do programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol propón ao goberno municipal tres actuacións para participar na convocatoria de axudas do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locais (Pirep Local) no marco da convocatoria de axudas que o goberno central desenvolve no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Iván Rivas, portavoz do BNG en Ferrol, sinala que a cidade de Ferrol «non pode deixar pasar esta oportunidade de optar a unhas axudas que contribuirían á recuperación do amplo parque de edificios públicos que ten a nosa cidade, mellorando a renovación enerxética dos mesmos procurando a sostenibilidade ambiental dos mesmos, a accesibilidade física, cognitiva ou sensorial«. A falta de cinco días para que remate o prazo de presentación de solicitudes para a primeira das liñas subvencionables (25 de abril) o goberno de Ángel Mato «non ten informado se fixo algunha proposta para acceder a uns fondos que poderían chegar aos 6 millóns de euros.«

O portavoz considera que o goberno municipal, «unha vez máis, non actúa coa previsión necesaria e vai perder a oportunidade de contar con fondos públicos para mellorar os edificios públicos da cidade tan necesitados de investimentos e que supón investir no conxunto da veciñanza da Ferrol.«

O plan permite aos concellos de máis de 50.000 habitantes desenvolver dúas solicitudes dentro da liña 1, «destinada a reducir un 30€ o consumos de enerxía non renovable nos edificios públicos.»

Listado de actuacións

Iván Rivas sinala que o estado do parque de edificios públicos da cidade que precisarían renovar as súas instalacións e que poderían optar a estas axudas «é tremendamente amplo, polo que parece incríbel que o goberno municipal non tivera reparado nisto.» Así mesmo a participación nesta convocatoria «debe formar parte dunha estratexia municipal baseada na recuperación do patrimonio municipal.«

O BNG considera que o goberno local «debería aproveitar estas axudas para solicitar fondos para completar a rehabilitación do edificio do Antigo Hospicio mediante a execución da 2ª fase que ten a súa fronte cara a praza de Amboaxe e que posibilitaría completar a recuperación total deste inmoble«. O mercado municipal de Caranza «co desenvolvemento da segunda fase deste proxecto é outra das posibilidades que poderían optar a estas axudas europeas.«

O BNG propón así mesmo que o Concello «presente unha proposta encamiñada a promover a accesibilidade inclusiva no conxunto dos edificios municipais que contribúa a promover a autonomía de todas as persoas por ser este un dereito universal«. O BNG quere que con estes fondos «se eliminen todas as barreiras arquitectónicas nos edificios públicos dependentes do Concello de Ferrol e se complemente esta actuación con medidas que fomenten a autonomía das persoas con capacidades diversas, é hora de adaptar os edificios municipais e ter en conta a accesibilidade cognitiva mediante o uso de pictogramas, a redución de ruídos e a iluminación axeitada«.