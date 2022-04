«XXXI Certame Intercentros-Concello de Narón»

Un total de 405 alumnos de centros de ensino públicos da cidade de Narón desprazaranse este venres, día 22 de abril, ó Pazo da Cultura para presentar os traballos dunha das modalidades, a de Expresión oral, da trixésimo primeira edición do Certame Intercentros-Concello de Narón.

A edil de Ensino, Mercedes Taibo, recordou que a través desta convocatoria, “un ano máis, despois de dous de parón debido á pandemia da covid-19, recuperamos esta cita concebida para dinamizar ao alumnado con motivo da celebración do Día das Letras Galegas”. Taibo destacou o papel do centro organizador deste ano, o CEIP da Solaina, que traballou en coordinación do Concello naronés neste evento.

Escolares dos colexios da Solaina, Piñeiros, O Feal, Ponte de Xuvia, A Gándara, Virxe do Mar, do IES Terra de Trasancos e do CRA de Narón participaron nas diferentes modalidades deste certame, para alumnado de educación Infantil, Primaria e ESO. O citado venres, a partir das 10.00 horas terá lugar o acto de presentación de parte dos traballos desta convocatoria: concretamente os das modalidades de canción, representación teatral, conto, recitado dun poema e conto dramatizado, segundo a opción elixida en cada caso.

Os alumnos levan varias semanas traballando nas aulas nestes contidos e unha parte dos traballos realizados, concretamente os murais, contos ilustrados e cómics poden verse no Pazo da Cultura ata o vindeiro 11 de maio.

Os premios que se concederán neste certame, valorados en conxunto en 8.000 euros, entregaranse o vindeiro 10 de maio e consistirán en bonos en especie que poderán canxear os gañadores e gañadoras en establecementos da cidade.

“Este certame representa unha excelente oportunidade para que os alumnos dos centros de ensino de Narón exalten a nosa lingua, dando visibilidade á nosa cultura a través de diferentes medios e contando coa colaboración do persoal docente, ó que tamén queremos agradecer particularmente a súa implicación dende o Concello”, asegurou Taibo.