O BNG de Narón solicita a revisión do proxecto de situación dos novos colectores de lixo

O BNG de Narón ben de solicitarlle ó concelleiro de servizos e á alcaldesa que «revisen o estudo que se fixo para a colocación estratéxica dos novos colectores do lixo, no caso de que exista, xa que as situacións nas que se están colocando indica todo o contrario»

«Hai colectores ocupando paradas dos autobuses urbanos, polo que teñen que parar na estrada para subir ou baixar as usuarias e usuarios; colectores en prazas de minusválidos; colectores colocados de xeito que para verter o lixo nos mesmos as veciñas e veciños teñen que facelo desde as rúas por onde transitan os vehículos», «é incríble, á vez que perigoso, que os veciños teñamos que estar pendentes do tránsito de vehículos na rúa para poder verter o lixo nos colectores» indica Marta Grandal, responsábel local.