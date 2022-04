Escolares de Infantil e Primaria dos colexios da Solaina, Ponte de Xuvia, A Gándara e Virxe do Mar subíronse este venres. día 22 de abril, ó escenario do Pazo da Cultura para dar a coñecer as cancións, poesías e representacións teatrais que presentaron ó “XXXI Certame Intercentros-Concello de Narón”.

A concelleira de Ensino, Mercedes Taibo, presenciou todas as actuacións xunto cos 405 escolares e o profesorado que acudiu a esta convocatoria, presentada por dous alumnos da Escola de Formación de Actrices e Actores de Narón.

O ecoloxismo, a reciclaxe, as regueifas, a lingua galega, Rosalía de Castro… foron parte das temáticas abordadas polos rapaces nas súas actuacións, ataviados nalgúns casos da indumentaria que complementaba as divertidas interpretacións.

“Quero destacar o gran traballo que fixo o alumnado e tamén o profesorado dos centros participantes, xa que son os que manteñen viva ano tras ano esta celebración coa que queremos conmemorar o Día das Letras Galegas e poñer en valor a nosa cultura e a nosa lingua”, asegurou Taibo.

A edil naronesa destacou tamén “a excelente coordinación que se leva a cabo este ano dende o CEIP da Solaina” e “a colaboración do alumnado da Escola de Formación de Actrices e Actores de Narón na presentación deste evento e dando paso ás representacións que se sucederon ó longo da mañá”. A xornada rematou coa actuación de Pakolas, que animou ós escolares co espectáculo “Rockeando con Ramona Órbita”

A concelleira de Ensino recordou que o vindeiro luns, día 25 de abril, desprazaranse tamén ó Pazo alumnos de Infantil, Primaria e da ESO dos centros da Solaina, Piñeiros, O Feal e do IES Terra de Trasancos para dar a coñecer os traballos que presentaron a este certame, donde ademais de expresión oral figuraban as modalidades de canción, representación teatral, conto, recitado dun poema e conto dramatizado. O día 10 de maio terá lugar o acto central do Intercentros, coa entrega de premios no Pazo da Cultura.

A convocatoria inclúe ademais unha mostra que se pode ver ata o 11 de maio no Pazo sobre os traballos de murais, contos ilustrados e cómics realizados polos escolares.