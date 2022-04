Editorial-Galicia Ártabra “sigue en la brecha”

Si, amables lectores, Galicia Ártabra “sigue en la brecha”, luchamos por lograr el propósito al que nos comprometimos hace ya once años, un 23 de abril de 2011. Hemos conseguido que una media de diez mil personas diariamente contacten con nosotros y nos mantenemos como uno de los periódicos digitales más antiguos de Galicia.

Algunos hace once años no llegaban a suponer lo que significaba la nueva era digital y como los medios informativos optaban por introducirse en este sector. Nosotros confiamos y día a día vamos comprobamos como dimos en el clavo, un periódico digital para a zona norte, libre, sin ataduras, aunque algunos pocos se crean lo contrario, un medio que no utiliza los “cordones sanitarios”, sin sectarismo, defensor de los intereses de todo tipo en nuestra zona norte, comprometido con el Humanismo, abierto a toda clases de opiniones y sobre todo con ganas de seguir creciendo.

Once años en la vida de un diario digital es mucho tiempo si tenemos en cuenta las dificultades de todo tipo que encontramos a lo largo de todo este periodo de tiempo, pero debo destacar que gracias al equipo de Galicia Ártabra y colaboradores seguimos tratando de llevar el barco a un buen rumbo. Lo digital se impone, la noticia llega al momento y no hay que esperar al día siguiente para conocerla.

Nuestro compromiso con los lectores, con Ferrol, con Ferrolterra, Eume y Ortegal, con Galicia y con España, sigue en pie y espero que no defraudemos a nadie en el tiempo que viene.

Vosotros, ustedes, sabeis que estamos en tiempos difíciles, la dichosa pandemia, la situación económica, la problemática industrial, incluso los enfrentamientos…pero no hay que pensar en lo negativo. Siempre recuerdo una frase del actor Clint Eastwood, quien en mayo cumplirá noventa y dos años, ha vivido toda una vida, “No creo en el pesimismo. Si algo no sale de la manera que deseas…sigue adelante. Si crees que va a llover lloverá, pero más tarde saldrá el sol”. Y ese sol de la esperanza vendrá de nuevo y lo contaremos desde Galicia Ártabra.

Este 23 de abril soplamos once velas….esperemos soplar muchas más. A todos y todas el mayor de los agradecimientos.

Desde Ultramar

Pedro Sanz Sánchez-director.