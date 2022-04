Victoria do Cidade de Narón ante Ribeira

O Cidade de Narón sumou tres novos puntos tras a vitoria conseguida esta xornada en casa ante o Ribeira FS. Os naroneses venceron 4-1 logo de corenta minutos de xogo moi intensos e disputados pero nos que os de Javi Albes estiveron máis acertados en ataque grazas aos goles de Jacobo, Pablo e Iván, que marcou ata en dúas ocasións, e a un traballo defensivo moi serio de todos xogadores amarelos.

O encontro comezou con moita intensidade por parte dos dous equipos pero se cadra foi o Ribeira o que imprimiu un maior ritmo de xogo a través dunha presión moi alta na cancha. Mentres, aos de Narón lles custaba entrar en partido.

Pero co paso dos minutos, o Cidade se asentou na pista e comezou a chegar cada vez máis con maior perigo á portería do Ribeira, que o tentou con tiros exteriores. Aínda así, os primeiros vinte minutos remataban con empate a cero. Unha primeira parte na que as defensas prevaleceron fronte aos ataques e que deixaba como nota negativa a lesión de Fer Combarro, que tiña que ser substituído por Buxía tras recibir un golpe na súa perna dereita.

O segundo tempo arrancou coa mesma intensidade de xogo. Pero se ben o Cidade subiu un peldaño no aspecto físico, o Ribeira baixouno, o que permitiu aos de Narón dispoñer de máis opcións en ataque, de ter maior posesión de balón e de pasar a controlar o partido.

E no ecuador da segunda parte chegou o primeiro tanto do encontro. Un gol que anotou Christian no minuto 29 tras dous rexeites na área naronesa e que poñía aos de Lugo por diante no marcador.

O Cidade redobrou entón a intensidade do xogo e a penas dous minutos despois comezaron a chegar os froitos para os xogadores que adestra Javi Albes. No minuto 31, Iván anotou o empate cun certeiro tiro exterior logo dun bo contraataque. E malia que o Ribeira tentou defender o maior ritmo de xogo dos naroneses, un minuto despois chegou o segundo gol local: boa xogada individual por banda de Rober, que meteu balón ao medio, e Iván anotou de segundas.

Cun Cidade moito máis asentado no partido e un Ribeira que a penas conseguiu xerar ocasións, chegou o terceiro. Corría o minuto 25 de partido e tras unha xogada de estratexia, Jacobo xutaba dende fora e poñía o 3-1 no marcador da Gándara.

Este terceiro tanto obrigou aos de Ribeira a reformular o partido e tras un tempo morto decidiu recorrer ao porteiro-xogador. Unha estratexia que o Narón defendeu ben grazas, entre outros, ao bo facer de Pablo en primeira liña. E malia que o Ribeira tivo as súas para acercarse no marcador, unha vez máis, o acerto de Buxía baixo paos desbaratou as posibilidades dos de Lugo de anotar.

E a falta de catro minutos para finalizar o partido chegou o cuarto e definitivo tanto para os naroneses. Un gol que anotou Pablo desde 30 metros logo dunha recuperación de balón. Ao remate do partido Albes louvou o excelente traballo realizado por todos os xogadores “nun partido moi serio, no que xogamos ben as nosas bazas”.

O vindeiro fin de semana o Cidade se desprazará ata As Somozas para xogar contra O Esteo.

Cidade de Narón: Fer Combarro, Guille, Rober, Iván e Diego. Tamén xogaron Buxía, Brais, Rubén, Pablo e Jacobo.

Ribeira FS: Areñas, Fucho, Quintela, Christian e Jhordan. Tamén xogaron Regueiro, Iker, Rubén, Cisco e Pablo.

Goles: (0-1) min. 29, Quintela; (1-1) min. 31, Iván; (2-1) min. 32, Iván; (3-1) min.35, Jacobo; (4-1) min. 36, Pablo.

Árbitros: Olivier Cardero Rodríguez e Pablo Guntín Garrido (C.T.A. Galego).

Pavillón: CMD A Gándara (Narón).