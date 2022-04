Victoria del Club Rugby Ferrol frente al Salamanca en el primer partido de la fase de ascenso

Inmejorable comienzo del Club Rugby Ferrol en el primer partido de los playoffs de ascenso a División de Honor «B» tras haber vencido al Salamanca Rugby Club por un contundente 12-64. La superioridad de los de Juan Pablo Chorny deja una clara ventaja para el partido de vuelta, que se jugará la semana que viene, en campo todavía por determinar, debido a la falta de homologación del habitual campo de A Malata por las exigencias de la Federación Española de Rugby. No en vano, este encuentro ante el Salamanca, ha tenido que ser jugado también en un campo de rugby de Valladolid debido a la misma problemática por parte de la del Federación Española de Rugby, para homologar campos que en divisiones autonómicas son perfectamente válidos.

Ambos equipos, que quedaron subcampeones de sus respectivas competiciones autonómicas, comenzaron sin una clara posición en el campo, ni dominio del oval. Pero a los 9 minutos tras una expulsión de un jugador del Salamanca, se produce el primer ensayo del Club Rugby Ferrol, a cargo de su numero 8 Harley Fox, adelantando a los gallegos por 0-5. Los de Salamanca reaccionaron con más ganas que aciertos, pero se enfrentaban a una sólida defensa ferrolana que no les dejaba anotar.

Ambos conjuntos demostraron algunas imprecisiones, pero los de Ferrol daban mejor cuenta de los fallos contrarios aprovechándolos y consiguiendo más ensayos. El trabajo de delantera gallega ponían en dificultades el avance en el terreno, y el dominio del campo para los locales. No dejando de demostrar carácter y combatividad por parte de los de Salamanca, se llega al descanso con un cómodo 7-24 para el Club Rugby Ferrol.

El comienzo de la segunda parte, no trajo mejor orden en el juego para el conjunto local. Poca presión, e imprecisiones en los pases, se traducían en un juego desdibujado e irregular. Además numerosas interrupciones con sucesivas melés hacían el juego más lento y beneficioso para los de Ferrol que presionaban a sus rivales y les obligaban a jugar en su propio campo dificultando el avance. Solo con patadas largas conseguían llegar a la 22 de los de Ferrol. Sin embargo, el buen hacer de la delantera gallega, junto con la coordinación de su bisagra, facilitaba la avance de los balones que acababan en ensayo, hasta llegar así al final del partido con un 12-64, que constituye un resultado muy cómodo para afrontar la vuelta.

En palabras del entrenador y director deportivo del club, Juan Pablo Chorny, «supone una importante victoria, porque constituye un buen comienzo en esta fase de ascenso, pues nos encontrábamos en una situación en la que no conocíamos al rival, y por otra parte recuperábamos jugadores que no sabíamos como iban a estar para este partido, debido a lesiones físicas pasadas. Hemos tenido buenas sensaciones dentro del campo, pero también hemos encontrado muchas cosas para mejorar y que tenemos que preparar para futuros enfrentamientos, además del partido de vuelta que si bien, esta renta nos deja más tranquilos, no debemos de caer en una falsa confianza. Pero en líneas generales tenemos que estar contentos con el equipo y la recuperación de los jugadores«.

Una vez superada esta primera eliminatoria, todavía quedarían más partidos por jugar dependiendo de los resultados de los rivales enfrentados en el grupo. De superar la eliminatoria, el rival sería La Única Taldea, de Pamplona o el que gane del cruce entre el Oviedo y el León (en el primer partido, ganó el Oviedo 64-3).