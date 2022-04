Propostas para conmemorar o Día Internacional da Fibromialxia, Narón

O Concello de Narón súmase á conmemoración do Día Internacional da Fibromialxia, o vindeiro 12 de maio, con varias propostas organizadas en colaboración coa Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica do Noroeste (Affinor).

A concelleira de Benestar Social, Catalina García, e o edil de Sanidade, Santiago Galego, presentaron hoxe as iniciativas xunto coa presidenta de Affinor, Elena María López.

Nas xornadas previas ó 12 de maio colocarase unha pancarta no Concello para dar visibilidade a estas enfermidades “invisibles” e, a maiores, na madrugada dese mesmo día a rotonda de Freixeiro permanecerá iluminada de cor morado, a representativa da fibromialxia.

Así mesmo, organizouse unha proposta aberta á cidadanía en xeral, que consiste na elaboración dun vídeo con imaxes nas que se trasladen mensaxes de apoio ás persoas que sofren estas doenzas. “Apoio á investigación”, “A miña dor non se ve pero existe”, “Por unha diagnose precoz”, “A fibromialxia precisa máis visibilidade” e “Coidarse é saúde” son os lemas propostos para esa iniciativa, podendo enviar as imaxes á dirección de correo: concellerias@naron.es, dende este martes, día 26 de abril, ata o vindeiro 6 de maio, para posteriormente editar un vídeo con todas elas de apoio ás persoas que sofren a doenza.

A concelleira de Benestar Social e o edil de Sanidade realizaron un chamamento á poboación en xeral para que participe nesa proposta, para dar visibilidade ó colectivo que padece esta enfermidade.

Pola súa banda, dende Affinor a súa presidenta pediu “unanimidade no recoñecemento sanitario para a fibromialxia e a fatiga crónica, para poder encontrar novos tratamentos que melloren a calidade de vida” e tamén destacou a necesidade da “atención multidisciplinar a persoas con estas patoloxías para o que sería precisa unha Unidade Multidisciplinar para os casos máis severos na Área Sanitaria de Ferrol”.

López valorou a campaña “Marca o teu ritmo” e destacou que a través da mesma se pretenden fomentar hábitos de vida saudables de autocoidado. Finalmente, García e Galego felicitaron a Affinor polo traballo que realiza ó longo do ano e ofreceron a colaboración do Consistorio para seguir dando visibilidade a estas enfermidades e colaborando co colectivo.