El señor Madina y su síndrome de Estocolmo

Abel García López (*)

“El 23 de agosto de 1973, Jan-Erik «Janne» Olsson intentó asaltar un Banco de Crédito de Estocolmo, Suecia. Tras verse acorralado tomó de rehenes a cuatro empleados del banco, tres mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olofsson, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al captor para evitar que fueran atacados por la Policía de Estocolmo. Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó: «No me asusta Clark ni su compañero; me asusta la policía». Y tras su liberación, Kristin Enmark, otra de las rehenes, declaró: «Confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él» El psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de «síndrome de Estocolmo» para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio.” ( Wikipedia ).

D. Eduardo Madina, bilbaíno, político del PSOE, fue secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Sufrió un atentado el 19 de febrero de 2002. Una bomba lapa colocada en los bajos de su coche por un comando de la banda terrorista ETA, le causó graves lesiones, entre ellas la amputación de la pierna izquierda a la altura de la rodilla. Como no podía ser menos, mi más sincera consideración a una víctima de ETA, pero no puedo pasar por alto sus últimas declaraciones. «Estoy a favor del cordón sanitario con Vox, nada se le parece» «Hay que repetirlo. Al clavo que hay que darle tantas veces hasta que entre. Cordón sanitario ya. Vox es el único partido no comparable a ningún otro en España. Nada se le parece» Es curioso, que pida lo mismo que los herederos de los asesinos que intentaron matarlo. Las palabras de Bildu, herederos de ETA, o sea ETA, son curiosamente las mismas que las de D. Eduardo Madina.

¿Cómo es posible que reciban mejor trato aquellos amigos y herederos de los que lo intentaron matar, que un partido democrático, defensor de la Corona, defensor de la Constitución de 1978, defensor del cumplimiento de la ley y defensor de la Unidad de la nación como es VOX. Como es posible que desprecie de esa manera a un partido que fue fundado por víctimas de ETA como Ortega Lara y Santiago Abascal entre otros?. Eso solamente es explicable por dos razones, por una especie de Síndrome de Estocolmo o por su pertenencia al PSOE. Me inclino a pensar que por una mezcla de ambas razones.

D. Jorge Buxadé, Vicepresidente de VOX lo explica de la siguiente manera «Este señor solo dice una frase que es verdad: “VOX no es comparable a ningún otro en España”. No compadreamos con los herederos de ETA, no negociamos con separatistas, no asumimos el fanatismo climático; deseamos orden, libertad, seguridad, propiedad y unidad. Quiero explicarle Sr. Madina, que en una democracia, si es que cree en ella, los únicos que pueden hacer un “cordón sanitario” a un partido político legal y democrático, son los ciudadanos. Usted puede discrepar todo lo que quiera con las propuestas de VOX, pero son los ciudadanos los que deciden. En estos momentos, según los resultados de las últimas elecciones, 3.656.979 ciudadanos españoles de bien, han decidido que no se le hace “cordón sanitario” a VOX. Despreciar de esa manera a un partido político, es despreciar a los ciudadanos que votan a ese partido. Por lo contrario se suma usted a las propuestas, no solo de los etarras, sino del PNV, partido racista y anti español, que como decía el Sr. Arzallus, “ Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas.» ETA era el que movía el árbol y el PNV recogía sus frutos.

Se une usted a las propuestas contra VOX que hacen los golpistas catalanes que quieren romper nuestra nación y hace suyas las propuestas de los comunistas del Gobierno cuando en boca de Yolanda Díaz dijeron, «Si llegasen a gobernar, tendrían huelgas y movilizaciones masivas», una amenaza típica de los comunistas de hacer arder las calles. Por supuesto se une usted a su partido, el PSOE, y a las amenazas de Pedro Sánchez cuando dijo, «Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen». No sabemos lo que ustedes y sus aliados, antes mencionados, piensan hacer para impedirlo. Esperemos que no hagan lo mismo que en las Elecciones de 1936. Sería más productivo que no perdiera el tiempo en imposibles y trabajara usted políticamente para tratar de ilegalizar a los herederos de ETA, sobre todo mientras no colaboren en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos que aún están por resolver y poder así hacer justicia a esas víctimas.

Me alegraría saber que va usted superando esa especie de Síndrome de Estocolmo que sufre y aprenda a identificar quienes son realmente los enemigos de España, por su propio bien, por el bien de nuestra nación y por el bien de nuestra democracia. Estoy completamente seguro que VOX siempre estará al lado de las víctimas del terrorismo como usted, a pesar del desprecio que recibe de su parte, sin duda, estará siempre contra los asesinos de ETA, sus cómplices y sus encubridores, estará siempre contra aquellos que quieren blanquear a la banda terrorista ETA, nunca admitirá la mentira de que la banda terrorista ETA ya no existe. ETA sigue existiendo y fue quien lo quiso asesinar a usted. VOX no.

(*)-Abel García López-(1955 ) Diplomado Universitario de Enfermería ( Enfermero ) desde 1980 Actualmente jubilado. Director de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Ferrol hace 32 años. 30 años trabajando en el Consultorio de Mera – Ortigueira ( SERGAS ) . Fundador y miembro de la Directiva de la Asociación Galega de Amizade con Israel. Ex Concejal en el Ayuntamiento de Neda con el BNG . Dimitió como edil en el año 2008 y abandonó el BNG . Casado, padre de dos hijos, abuelo de dos nietos. Militante de VOX