Proxección do documental «A virxe roxa», Narón

O documental “A virxe roxa”, Mellor documental na vixésima edición dos XX Premios Mestre Mateo proxectarase este xoves, día 28, no transcurso da segunda sesión do Ciclo de Cine Mestre Mateo que se desenvolve no Pazo da Cultura.

A Academia Galega do Audiovisual, as catro deputacións galegas e a Secretaria Xeral de Emigración organizan a convocatoria, contando en Narón coa colaboración do Padroado da Cultura e do Cineclub Serie B.

A sesión dará comezo ás 20.30 horas e a entrada é de balde, podendo recollela no despacho de billetes do Pazo da Cultura, tal e como recordou o edil de Cultura de Narón, Guillermo Sánchez Fojo.

O documental “A virxe roxa” conta a historia de Aurora Rodríguez, que no ano 1933 asasinou á súa filla, Hildegart Rodríguez, unha nena prodixio da política, precoz intelectual e pioneira do feminismo en España. Antonio Durán “Morris”, Nerea Barros e María Vázquez forman parte do elenco desta peza, dirixida a público adulto e dunha duración aproximada de algo máis de hora e media.

O Ciclo de Cine Mestre Mateo comezou o pasado mes de marzo na cidade e consta dun total de oito proxeccións, unha por mes, co obxectivo de achegar o cinema galego á cidadanía en xeral.