Ola Ferrol-Siempre con optimismo, libros y exposiciones

FERROL, SIEMPRE CON OPTIMISMO

​No es mío, pero estoy de acuerdo en que la diferencia entre el optimismo y el pesimismo descansa en el concepto de memoria. El pesimismo descansa en el concepto de memoria, recordando con toda claridad los daños y fracasos del ayer, más no puede evocar las abundantes posibilidades de un mañana nuevo.

Uno que es de la recordada posguerra, y encima de la calle Rubalcava, una calle bien pavimentada, –no como ahora– llena de comercios, de empresas, de colegios, de instituciones.. pero sobre todo de muchos niños y niñas que fuimos felices con nuestros juegos, tiene aún buena memoria y desde aquella al día de hoy, tiene grabado en su memoria un futuro lleno de esperanza y añado que como siempre me dice y recuerda un ferrolano de pro, significado empresario, mi apreciado amigode La Graña, fundador y presidente de Insimar, pero residente en La Coruña, ««Si no puedes hablar bien de Ferrol….cállate». Y es verdad. Pero a la contra, hace también unos días, un conocido mío, ya con años, me decía que «Ferrol está en decadencia… « Y uno tiene necesidad de contestarle que entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y saber crear confianza en los demás.