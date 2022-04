Victoria del Racing ante el Talavera

Joselu marcó de penalti el gol que dio los tres puntos al equipo ferrolano

(Gráficas M.Galdo)-El Racing Club Ferrol dio en la tarde de este sábado un paso más cara a consolidar un puesto en los playoff de ascenso tras un partido donde el conjunto verdiblanco jugó con 10 hombres tras la expulsión de Héber Pena en la segunda parte.

El gol llegó en una jugada de Joselu que buscó el desmarque de Iñigo Alayeto pero el defensor cometió penalti y el delantero de Palmeira firmó un nuevo tanto desde el punto de penal. El Talavera no jugó bien con más efectivos sobre el césped de A Malata y el Racing defendió su resultado después del tanto de Joselu.

En la primera parte así como durante los 90 minutos del enfrentamiento el Racing se aproximó con peligro a la puerta de Edu Sousa y generó las mejores ocasiones de gol. En la primera parte ya tuvo varias opciones. Así un disparo de Joselu que despejó el gallego Edu Sousa con una gran intervención y a

continuación llegó la oportunidad de Dani Nieto que buscó el palo largo pero finalmente el esférico se marchó desviado de la portería.

El Talavera de Manu Mosquera tuvo que realizar su primer cambio en el minuto 20 de partido. Choco abandono el verde con molestias y fue sustituido por Dani Pichín. El Racing llegó con más claridad a la puerta defendida por el exguardameta del Pontevedra, Edu Sousa, aunque no hubo un dominador claro en

los primeros minutos del enfrentamiento. Un disparo de Kevin Presa desde la frontal del área colocó en apuros al árbitro visitante y generó un córner a favor del equipo de Cristóbal Parralo.

Héber Pena vuelve a ser determinante en la banda y continuamente generó aproximaciones al área toledana. Pablo Monroy se vio en la necesidad de cometer falta para parar a Héber Pena. El árbitro no dudó en señalarle la tarjeta amarilla. David Castro tuvo la gran oportunidad de la primera parte al rematar de

cabeza un centro que finalmente despejó Edu Sousa en su mejor jugada en el primer tiempo. Al final de los primeros 45 minutos el partido no se movió y las tablas iniciales dominaron el marcador.

El Racing puso toda la carne en el asador en la segunda parte. Un gran pase de Dani Nieto y Joselu controla pero su tiro lo despejó Edu Sousa a córner. Avisó el Racing con esta jugada pero una nueva falta de Héber Pena obligó al árbitro a mostrar la cartulina roja y la expulsión del naronés dejó al Racing con 10 jugadores. Corría el minuto 54 de partido. Pero el equipo ferrolano realizó sus mejores minutos tras la expulsión y una entrada de Iñigo Alayeto por la banda izquierda obliga al defensor a realizar penalti. Joselu se encargó de materializar desde los 11 metros y de colocar por delante al conjunto de Cristóbal Parralo.

El árbitro expulsó a Quique Fornos mientras calentaba por indicaciones de su asistente y finalmente el Racing defendió bien el resultado y acabó el partido con la victoria por la mínima y tres nuevos puntos que colocan al equipo ferrolano en un puesto de lujo dentro de los equipos que jugarán el playoff de ascenso.

Ficha técnica:

Racing Club Ferrol: Gianfranco Gazzaniga, Miguel Loureiro, Jon García, David Castro, Fernando Pumar, Kevin Presa (David Rodríguez, min 74), Fran Manzanara, Iñigo Alayeto (Yeferson Quintana, min 74), Dani Nieto (Luís Chacón, min 57), Héber Pena, Joselu (Del Pozo, min 74)

CF Talavera de la Reina: Edu Sousa, Choco (Dani Pichín, min 20), Bourdal, Víctor Ruíz, Góngora, Vicente, Jordi Ortega, David Añón (Edmilson, min 63), Pablo Monroy (Escalante, min 77), Perales (Forgas, min 77), Rodrigués

Gol: 1-0, min 66: Joselu (penalti)

Árbitro: Luís Bestard Servera (Islas Baleares) auxiliado por Daniel Juan Prat Hernández (Islas Canarias) y Vicente Javier Almerche González (Islas Baleares. Señaló cartulina amarilla a Choco, Pablo Monroy del CF Talavera de la Reina. También amonestó a Héber Pena del Racing Club Ferrol. En la segunda parte expulsó a Héber Pena y a Quique Fornos que estaba calentando en la banda.

Campo: A Malata. 2.200 personas.