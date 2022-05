Escasa participación en las dos manifestaciones convocadas por los sindicatos este 1º de mayo

Con escasa asistencia de participantes, varios centenares, se celebraron en la jornada de este 1º de mayo las dos manifestaciones convocadas por UGT y CC.OO por un lado y por la CIG, por otro, como viene siendo costumbre sin lograrse la unidad en este actos actos.

La primera de ellas se inició sobre las doce y cuarto de la mañana con salida de las inmediaciones de la central nacionalista, en la avenida de Esteiro finalizando en la plaza de la Constitución, en el Cantón.

A las doce partía del lugar de costumbre, la plaza del Inferniño, la manifestación convocada por CC.OO y UGT y que tras recorrer varias calles de la zona centro finalizó en la plaza de Armas.

Abría la marcha una pancarta con el lema principal “ 1º de maio. Solucións. Subir salarios , cortar recios, máis igualdade”. Entre los asistentes figuraban el alcalde y secretario xeral de la ejecutiva socialista local, Ángel Mato; la diputada Natividad González Laso y concejales del PSdG-PSOE y de Ferrol en Común así como miembros y dirigentes de EU y otros grupos de izquierdas.

Ya en la plaza de Armas los asistentes guardaron un minuto de silencio en recuerdo del miembro del comité de empresa de Navantia-Ferrol que falleció el pasado viernes. Allí se dio lectura a un manifiesto reivindicativo.

Tal y como era de esperar, al igual que en otros puntos de España, y principalmente en la de Madrid a la que asistió Yolanda Díaz, la postura sindical fue claramente la de la defensa de las acciones del gobierno.

Por su parte la manifestación de la CIG finalizó en el Cantón y fue el responsable comarcal, Manel Grandal el que se dirigió a los asistentes pidiendo políticas públicas y salarios «dignos» para poder hacer frente a la «grave situación» que soporta la clase trabajadora, «cada vez más empobrecida». Alli, entre los concentrados se encontraban el parlamentario gallego Mon Fernández y el portavoz municipal del BNG Uvan Rivas.

No faltó la crítica a CC.OO y UGT por “avalar al gobierno central para que no suba los salarios con lo que se favorece el empobrecimiento de los trabajadores”. No se olvidó del antiguo responsable comarcal de la CIG, Xesús López Pintos condenado a prisión tras una concentración ante un hotel ferrolano cuando los populares celebraban un acto y que finalizó en un enfrentamiento con las fuerzas de orden publico, mostrando en nombre del sindicato todo su apoyo.

La CIG también pidió en esta jornada la inclusión en todos los convenios y con carácter retroactivo de la cláusula de revisión salarial conforme al IPC interanual acumulado y la exigencia de que se fije el salario mínimo interprofesional en 1.167 euros al mes, que es el 60% del salario medio de España.