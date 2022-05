Emma Pillado trae a Ferrol su exposición de pintura «Cosmos»

La artista Emma Pillado traerá a la sala multiusos del faro de Cabo Prior, de la Autoridad Portuaria su primera exposición de pintura. Tras trabajar toda su vida como florista, Pillado decide dar el paso de dedicarse a la pintura, algo que siempre le apasionó, y lo hace con unas obras que homenajean a sus padres.

«Cosmos» el título de la exposición, no solo hace referencia al mundo creativo de la artista, sino que también alude a unas pequeñas flores que reciben el mismo nombre y tienen olor a chocolate. “Hay una frase que dice ‘cuando confié en mi misma me salieron alas’ y me identifico mucho con ella. Cuando me alejé de mi anterior trabajo es cuando empecé a confiar en mí. Fue como un resurgir y darme cuenta de todo lo que tengo porque antes era muy autoexigente y no me permitía pasar tiempo con la gente”, afirma Emma Pillado.

En la exposición se podrán ver cuadros hechos con acuarela, pero también habrá óleos y algún acrílico. La artista, que trabajó toda su vida con las flores, se inspiró en la naturaleza, pero también en las miradas y rostros.

La exposición se inaugurará este miércoles 4 de mayo, a las 18:00 horas. Las obras estarán en el faro de Cabo Prior hasta el día 16 y el horario de visita será de 18:00 a 21:00 horas.

Muestra en la Sala de Exposiciones

Por su parte, la exposición con las imágenes presentadas al concurso de fotografía “Puerto y Ciudad” estará abierta al público hasta el 8 de mayo en la sala del Puerto de Ferrol. El horario de visitas es de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas y durante el fin de semana de 11:30 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Las fotos presentadas muestran la visión que los más jóvenes tienen de las instalaciones portuarias y de su actividad. Todas ellas son originales y han sido realizadas por personas de entre 12 y 17 años.