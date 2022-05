Obradoiro en liña sobre «Menores e pantallas. O gran reto educativo», Narón

O Concello de Narón organizou a través das áreas de Mocidade e Ensino, presididas polos edís Pablo Mauriz e Mercedes Taibo, respectivamente, dous obradoiros para concienciar a alumnado da cidade e ás súas familias.

Nestas convocatorias, que se programaron en liña, abórdanse temas como a “Adicción aos videoxogos e ludopatía en menores” que tivo lugar a pasada semana, e “Menores e pantallas. O gran reto educativo” que terá lugar este mércores, día 4 de maio, de 18.00 a 20.00 horas.

Os edís naroneses recordaron que o obradoiro do citado mércores se dirixe a familias con fillos en Infantil e Primaria de centros de ensino de Narón. Na convocatoria trataranse temas como: o primeiro móbil, redes sociais e condutas de risco, autoxestión nas redes sociais, os videoxogos e a nova adición da infancia e pautas de orientación.

As persoas interesadas en acceder ó obradoiro poden facelo a través do enlace: https://gedosconsultoressl.my.webex.com/gedosconsultoressl.my/j.php?MTID=m92d57e3147299c3b80c29dc8db0aec19.

Estas accións realízanse a través dunha plataforma á que se pode acceder con ordenador, dispositivo móbil ou tableta, sendo preciso no caso de conectarse cun móbil instalar a aplicación Cisco Webex Meetings.

As persoas que teñan algunha dúbida ou precisen algunha aclaración ó respecto poden dirixirse ós teléfonos 722 405 724 ou 639 099 457.

A través destas dúas convocatorias trátase de ofrecer ós menores e ás súas familias as ferramentas necesarias para evitar condutas adictivas relacionadas co uso das novas tecnoloxías e co xogo con apostas.