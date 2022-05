Moreda tacha de «imprudentes» las afirmaciones de Comesaña sobre la demora del centro de salud de Cedeira

El alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, califica de injustas e imprudentes las afirmaciones que hizo hace pocos días en el Parlamento Gallego el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, quien al hilo de una intervención sobre el Plan de Infraestructuras del Sergas y al tiempo que vertía críticas a otros ayuntamientos, dijo que “no hay noticias” del alcalde de Cedeira para iniciar el proyecto de reforma del Centro de Salud.

“Después de tantos años que llevamos trabajando y con todo lo que superamos para llegar hasta aquí, podría informarse antes de poner la excusa de que somos nosotros los culpables”, consideró.

Moreda Gil recuerda que el gobierno socialista de Cedeira había trabajado en el mandato 2007/2011 por la necesaria ampliación del Centro de Salud y que fruto de aquel esfuerzo hubo un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Xunta de Galicia para destinar 2,4 millones de euros al proyecto, así se publicó en el BOE del 11 de junio de 2012. Sin embargo, señaló el alcalde, «luego la administración autonómica incumplió su compromiso de aportar el 50% del presupuesto y la oportunidad desapareció»

“Desde que llegamos al gobierno en 2015 retomamos el tema, para que la Xunta asuma su responsabilidad y dé respuesta a una necesidad real y manifiesta”. Recuerda el alcalde que «el Ayuntamiento solicitó una entrevista con el consejero de Sanidad el 17 de junio de 2019 y que la reunión no llegó hasta un año, nueve meses y un día después, en total 640 días, el 18 de marzo de 2021»

“Parece un poco atrevido que afirme que está esperando por nosotros”, explicó Moreda Gil, remarcando que “el hecho de que aún no pusiéramos los terrenos a disposición de la Xunta no significa que no estemos trabajando”.

Al hilo de esto, recordó que a finales de 2019 el Ayuntamiento compró los locales sindicales del número 7 de la calle Ortigueira, para tener la propiedad de la totalidad del edificio y ponerlo a disposición de la Xunta.

«A finales de 2021 se escrituró también la compra de la parcela de la Cofradía de Pescadores con la misma finalidad. Y desde hace más de un año se está trabajando en la modificación puntual del PGOM cuyo borrador fue enviado el 26 de abril de 2021 a la Consellería de Medio Ambiente para el inicio del proceso de evaluación ambiental». Desde entonces el gobierno local «mantuvo diferentes reuniones con organismos y administraciones concernientes en esta tramitación. Entre dichas instancias está Demarcación de Costas» Se han mantenido varias reuniones con el jefe territorial, Rafael Eimil, y se formularon consultas al Ministerio al respeto de estos terrenos.

“Porque no tenemos únicamente que poner los terrenos a disposición de la Xunta, tenemos que entregarlos con la calificación urbanística correspondiente”, puntualizó el alcalde, que citó también entre las últimas reuniones de trabajo para sacar adelante la modificación puntual del planeamiento, con la directora general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. «La tramitación de la modificación puntual del planeamiento conlleva todos estos trámites y no es tan sencillo como en el caso del Centro de Día, en el que el Ayuntamiento solo tiene que entregar el suelo»

Moreda subrayó por último que la “preocupación por la Sanidad” a la que aludió en su discurso tiene que ver también, con la reivindicación de condiciones laborales para el personal sanitario, por ejemplo.

Recordó que el gobierno local de Cedeira estuvo junto a los trabajadores del Centro de Salud cuando reclamaban sus derechos, así como manifestándose junto a la ciudadanía para demandar un pediatra y también reclamando que se cubriesen las bajas de los facultativos, al igual que facilitando pantallas, mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico en la pandemia, o instalando una carpa para usuarias que tenían que hacer cola a las puertas del servicio. Mientras afirmó que «el PP de Cedeira nunca hizo una pregunta específica sobre el Centro de Salud»