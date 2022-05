A XI Feira Multisectorial Agrícola abre as súas portas no recinto feiral do Trece, Narón

A primeira das tres xornadas da décimo primeira edición da Feira Multisectorial Agrícola organizada polo Concello de Narón terá lugar este venres, día 6 de maio, a partir das 18.00 horas.

Será entón cando abra as súas portas o recinto Feiral do Trece, en Sedes, donde se desenvolverá este evento que continuará ó día seguinte, domingo 7, en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas con entrada de balde, tal e como indicou o edil de Feiras e Mercados, Santiago Galego.

Un ano máis, a convocatoria resultará unha oportunidade para coñecer as últimas novidades na área da maquinaria agrícola, que permanecerán expostas no exterior das naves do Trece. Así mesmo, entre a trintena de postos que acudirán, tamén se poderán adquirir produtos ecolóxicos, artesáns, antigüidades, prantas ornamentais e da horta, artículos de coiro… e tamén de alimentación (conservas, queixos, embutidos), de agricultura e xardinería, entre outros.

O programa de actividades inclúe unha serie de obradoiros dirixidos a nenos, que aprenderán como plantar algunas especies. Non será preciso inscribirse previamente e poderán participar tamén de balde nos horarios establecidos: de 12.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.00 horas os dous días.

No momento de acceder ó recinto entregarase aos asistentes unha rifa coa que poderán participar no sorteo de varios agasallos: árbores froiteiras, prantas, produtos da horta… que se realizarán o sábado e o domingo en horario de mañá e de tarde, xornadas nas que tamén, entre as 13.00 e as 14.00 horas, haberá unha degustación de produtos da terra.