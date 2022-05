Narón acolleu este sábado a festa dos Maios

A celebración da tradicional festividade dos Maios encheu este sábado de flores a Praza de Galicia. O Concello e a Sociedade Cultural Areosa organizaron este evento, que comezou ás 11.00 horas coa elaboración dunha alfombra floral na Praza de Galicia, cun deseño do ilustrador naronés Leandro Lamas. Veciñas e veciños da cidade sumáronse a esta convocatoria, á que tamén acudiu a alcaldesa, Marián Ferreiro, e que se desenvolveu ao longo da mañá, cubrindo de flores un espazo duns cen metros cadrados. Nesa mesma ubicación tivo lugar un obradoiro de arte floral, tamén aberto á participación da cidadanía en xeral.

A programación dos Maios continuou p0la tarde, a partir das 16.30 horas, momento no que se concentrarán no Centro Cívico Social de Piñeiros os Maios que pariticiparon na comitiva que saiu ás 17.00 horas cara á Praza de Galicia. Esa comitiva formarona os Maios da Asociación Sociocultural ASCM, da Sociedade Cultural Areosa, de Piñeiros, das entidades veciñais Virxe de Fátima (Freixeiro), Rosa dos Ventos (Sedes), A Naveira (Doso) e da Fundación Terra de Trasancos (O Val). Unha vez que percorreron o tramo da estrada de Castela entre Piñeiros e a Praza de Galicia –que se cortou temporalmente ao tráfico rodado- sobre as 18.00 horas foron recibidos na citada ubicación con música, a cargo da Banda de Gaitas de Narón, a agrupación O Recuncho dos Pequechos, os grupos da Escola de Baile Tradicional Infantil e de Adultos e Alxibeira, do Padroado da Cultura.

Dende o Padroado da Cultura de Narón promovéronse nas últimas semanas varias actividades relacionadas cos Maios nos centros cívicos sociais, donde se impartiron obradoiros de arte floral -Piñeiros, O Val e San Mateo-. Así mesmo, nos centros de ensino da cidade tamén se levaron a cabo obradoiros dos Maios para alumnado de de Infantil e primeiro e segundo curso de Primaria dos colexios Virxe do Mar, Ponte de Xuvia, Escola do Val, Jorge Juan, Santiago Apóstol, A Solaina, Ayala e Piñeiros, tal e como recordou Ferreiro. Aalcaldesa agradeceu novamente a implicación da comunidade educativa e das veciñas e veciños que axudan a manter viva esta festividade popular que se convoca a comezos da primaveira.